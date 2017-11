Reklamcılık ilkelerini açıkladı Facebook Reklam Ürünleri Başkan Yardımcısı Rob Goldman, Facebook’un reklamcılık ilkelerine değinen bir blog yazısı kaleme aldı.



Facebook Reklam Ürünleri Başkan Yardımcısı Rob Goldman bu aladaki kurumsal ilkeleri ayrıntıları ile açıkladı. Reklamcılık ilkelerine ilişkin bir blog yazısı kaleme alan Goldman ürünleri nasıl geliştirdiklerine, verileri nasıl kullandıklarına, kullanıcıların kontrol yetkilerine, şeffaflığa, topluluk standartlarına uygunluğa ve her ölçekten işletmeye katkıya değindi. Çok önemli noktaların altı çizilen açıklamada u görüşlere yer verildi:

Reklamcılık İlkelerimiz

Reklamcılık ekibimiz, şirketler ve insanlar arasında anlamlı bağlantılar oluşturmak için çalışıyor. Çoğu insanın Facebook, Instagram ve Messenger’ı arkadaş ve aileleri ile bağlantıya geçmek için kullandığı düşünüldüğünde bu, aslında oldukça yüksek bir hedef. Bizim temel amacımız size, gördüğünüz diğer içerikler kadar ilgili ve faydalı reklamlar göstermek. Bunu etkili bir biçimde yapabilirsek, güncel bir araştırmanın da ortaya koyduğu gibi Facebook’ta reklam vermek, her ölçekte şirketin satışlarını artırmasına ve daha fazla insan istihdam etmesine de yardımcı olabilir.



Her ne kadar hem dünyamız, hem de hizmetlerimiz sürekli olarak gelişiyor olsa da konu Facebook, Messenger ve Instagram’da reklam vermek olduğunda karar alma süreçlerimizde bize yol gösteren bazı ilkeleri sizlerle de paylaşmanın faydalı olabileceğini düşündük.



Ürünlerimizi insanı merkeze koyarak geliştiriyoruz

Reklamlar sayesinde hizmetlerimizi insanlara ücretsiz olarak sunabiliyoruz. Ancak reklamlar, deneyiminizden alınan bir vergi de olmamalı. Reklamların sizin için gördüğünüz diğer içerikler kadar ilgili ve faydalı olmasını istiyoruz. Bu konu şirketler için de oldukça önemli; çünkü ilgisiz veya rahatsız edici bulduğunuz reklamlara yanıt vermeniz çok daha düşük bir olasılık. İşte bu yüzden biz, işe insandan başlıyoruz. Size gösterilecek reklamları belirleyen müzayede sistemimiz Facebook’un bir reklamdan ne kadar maddi kazanç sağlayacağını değil, sizin için en ilgili olan içerikleri önceliklendiriyor.



Verilerinizi satmıyoruz

Adınız, Facebook paylaşımlarınız, e-mail adresiniz ya da telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi kimseye satmıyoruz. Reklam sistemimizi insanların mahremiyetini koruma ilkesini merkeze alarak tasarladık. Bu, reklam verenlerle sizin kim olduğunuzu paylaşmadan size ilgili ve faydalı reklamlar gösterebileceğimiz ve reklam verenlere de reklamlarının performanslarıyla ilgili anlamlı veri sağlayabileceğimiz anlamına geliyor.



Gördüğünüz reklamları kontrol edebilirsiniz

Bir reklamın sağ üst köşesine tıklayarak beğenmediğiniz reklamları kolayca gizleyebilir ya da sevmediğiniz bir reklam verenden gelen reklamları tamamen engelleyebilirsiniz. “Bunu neden görüyorum?”a tıklamak o reklamın size neden gösterildiği hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlar ve sizi Reklam Tercihlerinize götürür. Herkes gördükleri reklamları etkileyen ilgi alanları ve bilgiler hakkında daha fazla bilgi almak için kendi Reklam Tercihlerini ziyaret edebilir ve daha ilgili reklamlar almak için bu bilgileri yönetebilirler.



Reklamcılık, şeffaf olmalı

Size reklam gösterenin kim olduğunu, sizi hedeflese de, hedeflemese de söz konusu reklamverenin başka reklamları olup olmadığını kolaylıkla anlayabilmeniz gerekiyor. Bu nedenle reklamlarda şeffaflık özelliğini geliştiriyoruz. Bu özellik sayesinde herhangi bir Facebook sayfasını ziyaret edip, reklam verenin yayınladığı diğer reklamları görebileceksiniz. Bu, yalnızca reklamcılığın Facebook’ta daha şeffaf olmasını değil, reklam verenlerin reklamlarının kalitesinden sorumlu olmasını da sağlayacak.



Reklamcılık güvenli ve nazik olmalı; bölücülük ve ayrımcılık yapmamalı

Nefret söylemi, zorbalık, tehdit ve diğer zararlı davranışları yasaklayan topluluk standartlarımız var. Sizleri ayrımcılık yapan reklamlar gibi durumlardan korumak için reklam verenleri daha sert reklam ilkelerine tabi tutuyoruz ve son olarak bu politikaları daha da sertleştirdik. Reklamcılığın nefret ve ayrımcılık için kullanılmasını istemiyoruz ve ilkelerimiz de bunu yansıtıyor. Otomatik ve manuel araçları kullanarak çoğu reklamı proaktif bir şekilde gözden geçiriyoruz. İnsanlar reklamları gizlediği veya ‘rahatsız edici veya uygunsuz’ olarak işaretlediğinde ise reaktif kontrollerimiz gerçekleşiyor. Bir reklamı gözden geçirirken içeriğine, hedeflemesine, hangi sayfaya yönlendirdiğine ve reklam verenin kimliğine bakıyoruz. Her zaman doğru kararı veremeyebiliriz ancak amacımız, kamusal söylemleri sansürlemeden politikalarımıza aykırı olan içeriklerin önüne geçmek ve bunları kaldırmak.



Reklamcılık hem büyük, hem de küçük şirketlere güç vermeli

Daha önce yalnızca gelişmiş pazarlama ekiplerine sahip büyük şirketlerin erişebildiği araçlara, küçük işletmelerin de erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yerel işletmelerden toplumsal organizasyonlara kadar pek çok alanda faaliyet gösteren milyonlarca reklam verenimiz var. Bu reklam verenler hedef kitlelerine ulaşmak, işlerini büyütmek ve istihdam yaratmak için bize güveniyor. İnsanların güvenliğini amaçlayan topluluk standartlarımıza ve politikalarımıza sadık kaldıkları sürece platformumuz her türlü reklam verene hedef kitlelerine ulaşma ve topluluk oluşturma konularında güç vermeli.



Reklamcılığımızı sürekli geliştiriyoruz

Sürekli olarak iyileştirmeler yapıyor ve başarılı araçlara yatırım yapıyoruz. İnsanların davranışları değiştikçe, platformumuzda gördükleri reklamları iyileştirmek için bize verilen geribildirimleri dinlemeye devam edeceğiz. Örneğin insanlar mobile geçiş yapınca, biz de onları izledik. İşimizin hiçbir şekilde sona ermediğinin farkındayız. Bu da reklam formatları, ölçümleme araçları ve reklam kontrolleri gibi özellikler sunmaya, test etmeye ve güncellemeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.



