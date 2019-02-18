Reklamları şok etti, herkes Peak'ı merak ediyor Bütün televizyon kanalları aynı anda aynı reklama girdi. Farklı bir reklamdı. Bazı izleyiciler kanalların bozulduğunu sandı. Ama o reklamdı. Hem de teknolojik bir reklam... Peak'ı Türkiye çok konuşacak.

Bir reklam verdi gündeme oturdu... Evet aynen böyle oldu. Teknoloji yazarı Fikri Türkel bu gençlerden çok iş var dedi... Herkes Peak'ı çok konuşacak. Peak, yeni oyunlar ve teknolojiler için gençlere açık davet çıktı. İnsanla büyüyerek dünyanın bir numarası olmaya koşuyor.



Mobil oyunda dünyanın en büyüğü olma hedefini koruyan Peak, geliştirdiği yeni ürünlerle dünya genelinde ulaştığı kullanıcı sayısını yüz milyonlardan milyara yükseltmeyi amaçlıyor. İstanbul merkezli şirket, hem mobil oyun alanında hem de teknolojinin farklı kanlarındaki çalışmaları için yeni takım arkadaşları arıyor.



İşte reklam spotu olarak giren Peak’in çağrısı...



Biz bir takımız, İstanbul’dan.

Yolculuğumuz 8 yıl önce, Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma hayaliyle başladı.

Takım olmayı ve gelişmeyi her türlü başarının önüne koyarak ilerledik. Dünyaya etki edecek ürün ve teknolojilerin ancak bu anlayışla yaratılacağına inandık.

Bugün, dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Ürünlerimiz 193 ülkede, 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Hayallerimiz ise bunun çok daha ötesinde.

Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz.

İşte bu nedenle sana ulaşmak istedik. Bizim için tecrübelerinin değil, hayallerinin büyüklüğü önemli.

Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım.

