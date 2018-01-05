Rekolte düştü kestane fiyatları yükseldi

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde hasadı tamamlandıktan sonra pazarlarda satışa sunulan kestanenin kilogram fiyatı 25 liraya kadar yükseldi.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erfelek kestanesinin kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengiyle diğerlerinden ayrıldığını söyledi.

İlçede üretilen kestanelerin Türkiye'nin farklı illerinde satışa sunulduğunu belirten Koca, hava şartları ve kestane ağaçlarındaki azalmaya bağlı olarak 2017 yılı rekoltesinin 120 ton civarlarında gerçekleştiğini aktardı.

Geçen yıl ise 300 ton civarında rekolte elde edildiğini anımsatan Koca, önlem alınmadığı takdirde gelecek yıllar adına karamsar olduklarını ifade etti.

Koca, rekolte düşüklüğünün arz talep dengesini bozduğu için fiyatların çok yükseldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Verimin düşük olması kestanenin kilogram fiyatının 25 liraya kadar yükselmesine neden oldu. Biz dahi bu kadar yükseleceğini tahmin etmiyorduk ancak ürün az, talep çok. Böyle olunca arz talep dengesi bozuldu ve fiyatlar aşırı derecede yükseldi. Gönül isterdi ki ucuz olsun, herkes rahat rahat tüketsin ancak bu yıl istediğimiz verim olmadı. Kestane ormanlarını mutlaka koruma altına almalıyız. Bunun yanında yeni ormanlar oluşturmalıyız. Yoksa gelecek yıllar sıkıntılı geçebilir."

Koca, Orman ve Su İşleri Bakanlığının kestane ormanlarının çoğaltılmasına yönelik çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığın girişimleri umut verici. Erfelek, Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden. Bu çalışma kestane üretimi için olduğu kadar kestane balı için de önem arz ediyor. Yerel yöneticilerin buna destek vermesi gerekir." dedi.

Ali Koca, Erfelek kestanesi ve balının markalaşması için adımların hızlı şekilde atılması gerektiğini kaydetti.



