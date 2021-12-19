Rekor!.. Design Week'e tam 85 bin kişi katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 17-18 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Design Week Türkiye 2021, 85 bin 715 ziyaretçi ile bugüne kadarki en yüksek katılımcı sayısına ulaştı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Design Week Türkiye'nin her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşmak bizleri ayrıca mutlu etti. İhracatta sağladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak için tasarımın gücüne inanıyoruz. Ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak Design İstanbul projesi için çalışmalarımız devam ediyor. Projeyle İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını arttırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye'deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Design Week Türkiye 2021 (Türkiye Tasarım Haftası) sona erdi. Dünyaca ünlü tasarımcıları İstanbul'da konuşmacı olarak ağırlayan etkinliğe ilgi büyük oldu.

Design Week Türkiye’de pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program gerçekleştirdiklerini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şu açıklamalarda bulundu: “Her geçen yıl daha fazla insanı ağırlayarak büyümemiz, organizasyonel anlamda, dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul'umuzu bir tasarım başkenti yapmak adına çok önemli. Bugüne kadar 180 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Türkiye'nin her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor. 2019 yılında düzenlediğimiz ve 4 gün boyunca 61 bin 382 ziyaretçiyi ağırladığımız Design Week Türkiye'de bu yıl 85 bin 715 ziyaretçi ile rekor katılıma ulaştık. Özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşmak bizleri ayrıca mutlu etti. İhracatta sağladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak için tasarımın gücüne inanıyoruz. Ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi de hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul'u uluslararası düzeyde küresel tasarım merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bunun yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

“Design Week’in ihracatımıza önemli katkıları olacak”

Design Week Türkiye 2021 etkinliğine birbirinden kıymetli katılımcının katıldığını ve tasarımda başarı gösteren firma ve kişilerin ödüllendirildiğini kaydeden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl Design Week Türkiye’ye ilgi o kadar yoğundu ki, firmalarımızın, tasarımcılarımızın ve gençlerimizin dört gözle beklediği bu önemli projeye hazırlanırken bizler de oldukça heyecanlıydık. Birbirinden kıymetli yerli ve yabancı isimler, sektörümüzün duayenleri bu tasarım ekosistemine destek olmak için bir araya geldi. Marifet iltifata tabidir diyerek, Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödül törenini gerçekleştirdik. 37 tasarımcımız iyi tasarım, 8 tasarımcımız da üstün tasarım ödülü aldılar. Bunun yanı sıra İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 2020 ve 2021 Endüstriyel Tasarım Yarışması ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin 10. Endüstriyel Mimari Doğaltaş Taşarım Yarışması törenlerini gerçekleştirdik. Ödül alan tasarımlarımız, halihazırda önemli ihracat kalemlerimiz arasında yer alıyor. En kısa sürede diğer başarılı tasarımlar da ticarileşerek ihracatımıza değer katacak. İnanıyorum ki, 2 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm bu etkinliklerin, ülkemize ve ihracatımıza önümüzdeki dönemde önemli katkıları olacak.”

Tasarımın dokunduğu her alan gençlerle buluştu

Design Week Türkiye 2021 etkinliğinde; 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20’yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu. Bu yıl keynote konuşmacıları arasında World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, Mimar ve Tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü tasarımcılarımız Hakan Akkaya, Aslı Filinta ve tasarım camiasının pek çok duayeni yer aldı.

“Ar-Ge ve Teknolojide Endüstriyel Tasarım” panelinde katma değerli ihracatla ilgili önemli konular işlendi. “Tasarımda Çevre ve Sürdürülebilirlik” panelinde bugün iklim kriziyle mücadele eden dünyada farkındalığı artıracak insanın doğayla uyumunda tasarımın etkisi gibi konular ele alındı. “Markalaşmada Tasarımın İzleri” ve “Stratejik Tasarımın Kurumsal Dünyadaki Yeri” panellerinde tasarımın sadece ürünlerde değil, kurumsallık ve markalaşma anlamında da çok önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Tasarım haftasında şehir planlamasına ve mimarlığa da özel bir yer ayrıldı. “Kentlerde Mimari Tasarımın İzleri” panelinde tasarımın, kullandığımız ürünlerin yanı sıra yaşadığımız alanların da belirleyici olduğu belirtildi. “Türkiye’den Dünya’ya Moda Tasarımı” panelinde modada tasarımın nabzı tutuldu. “Tasarımın Dünyadaki Gücü ve Etkileri” panelinde ise geniş bir perspektiften tasarım ele alındı. Hizmet ihracatına ve ‘Made in Türkiye’ markasına son dönemlerde ciddi katkılar yapan oyun sektörü de bu sene tasarım haftasında derinlemesine işlendi. “Oyun Kurucular” panelinde sanal dünyanın ticarileşebilmesi için en önemli gerçek olan tasarım konusu ele alındı.