Rekor tazminat uyarısı Bayram öncesi uzun yola çıkacak olan vatandaşlara olası kazalara yönelik tazminat uyarısı yapıldı. Avukat Erhan Balaman "Sakat kalma halinde bakıcı ücretiyle birlikte 835 bin TL alma hakkı var" dedi



Uzun bayram tatilinin yaklaşması olası trafik kazaları için tedirginlik yaratmaya başladı. Kazalarda mağdur olan vatandaşın alabileceği tazminatlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Avukat Erhan Balaman "Herhangi bir trafik kazası meydana geldiğinde asgari sigorta teminatları kişi başı ölüm ve ömür boyu bakıma muhtaçlık hallerinde 330 bin TL'dir. Bu rakam bakıcı gideriyle birlikte 660 bin TL'ye kadar çıkar" dedi.



Koltuğa dikkat

Özellikle bakıcı gideri tazminatının pek bilinmediğine dikkat çeken Avukat Balaman şunları söyledi: "Bir çok kazazede hakkı olan bu tazminatı almıyor. Yine otobüs gibi toplu taşıma araçlarında trafik sigortası ve kasko sigortasının haricinde 'Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası' bulunmakta. Herhangi bir yaralanmalı ya da ölümlü kazada, koltuk sigortasından 175 bin TL tazminat alınır."



Gözden kaçıyor

Koltuk sigortasının trafik veya kasko sigortasından ayrı olarak alındığını ifade eden Balaman şöyle devam etti: "Maalesef bu konu da genellikle gözden kaçırıldığı için kazazedeler sadece trafik sigortasından tazminat almakta, fakat koltuk sigortasındaki bu tazminat haklarından yararlanamamaktadırlar. Trafik ya da kasko sigortasından tazminat almak koltuk tazmitanıta engel değil."



835 bin TL'yi buluyor

Kazazedeler, yaşadıkları kazanın şokuyla ya da ölümün verdiği acıyla bunları gözden kaçırabildiklerine de dikkat çeken Balaman; "Örneğin; sakat kalmış bir kazazede, koşulları uygunsa hem 330 bin TL sakatlık tazminatı, hem 330 bin TL bakıcı gideri tazminatı hem de 175 bin TL koltuk ferdi kaza sigortası olmak üzere toplam 835 bin TL tazminat alabilecektir" dedi.

