Renault Grubu yılın ilk yarısında 2,1 milyon araç sattı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 9,8 artışla, 2,1 milyon araç satarak yeni bir rekor kırdı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2018'den itibaren grup markaları arasına eklenen Jinbei ve Huasong ile Renault Grubu, yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 9,8 artırdı.

2017'de yüzde 4,2 büyüyen pazarda Renault Grubu satışlarını yüzde 5,3 artırmıştı.

Renault, Avrupa'da yine en çok satan ikinci marka oldu. Satışlar Amerika'da yüzde 18,1, Avrasya bölgesinde ise yüzde 15,1 arttı.

Grup, 1 milyon 378 bin 583 adet Renault, 378 bin 095 adet Dacia olmak üzere 2 milyon 67 bin 695 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Renault Samsung Motors satışları yüzde 26,9 azalırken LADA satışları yüzde 24 artış gösterdi.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Renault Grubu aynı zamanda toplamda 85 bin satış rakamına ulaşan Jinbei ve Huasong markalarının satış rakamlarını da bünyesine dahil etti.

Yüzde 2,8 büyüme gösteren Avrupa pazarında, yılın ilk yarısındaki 1 milyon 70 bin 718 adet araç satışı ile Renault Grubu'nun satışları yüzde 4,4 artış göstermiş oldu. Renault Grubu, Avrupa pazarındaki payını 0,2 puan artırarak yüzde 11 pazar payına ulaştı.

Renault markası tek başına satışlarını yüzde 1,1 artırarak yüzde 8,1 pazar payına ulaştı. Clio Avrupa'da en çok satan ikinci model olurken Captur kendi sınıfının lider crossover modeli ve Scenic kendi segmendinde en çok satan model olarak yer alıyor.

- Renault elektrikli araçlar segmentinde satış adedini yüzde 11,6 artırdı

Renault, yüzde 21,9'luk pazar payı ile elektrikli araçlar segmentinde liderliğini korurken satış adedini yüzde 11,6 artırdı. ZOE satışları yüzde 1,1 artarken, Kangoo Z.E. satışları yüzde 125 artış gösterdi. Kangoo Z.E. modeli lider olduğu elektrikli LCV pazarında yüzde 38,9 paya sahip.

Dacia markası, Avrupa’da 281 bin 225 araç satışı ile (yüzde 14,6 artış) yarı yıl satış rekorunu kırdı ve yüzde 2,9 gibi rekor bir pazar payını (0,3 puan artış) ele geçirmiş oldu. Bu artış, temel olarak 2. nesil Sandero ve ilk altı ayda 63 bin 900 satış rakamına ulaşan Yeni Duster sayesinde gerçekleşti.

Alpine markası, 22 yıllık tarihindeki satış rekorunu gerçekleştirdi. Lansman tarihinden bu yana 4 bin 800'ün üzerinde araç satıldı.

Avrupa dışında, Grup satışları yüzde 16,4 artış gösterdi. Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 8,1, Asya-Pasifik'te yüzde 69,5 ve Avrasya'da 15,1 arttı. Afrika, Orta Doğu ve Hindistan'da ise satışlar düşüş gösterdi.





- Grup, 2018 yılı pazar öngörülerini revize etti





Renault Grubu 2018 yılı için öngörülerini revize etti. Buna göre, küresel pazarın 2017'ye kıyasla yüzde 3 (önceki rakam yüzde 2,5), Avrupa pazarının yüzde 1,5 (önceki rakam yüzde 1), Fransa'nın ise yüzde 2 (önceki rakam yüzde 1) büyümesi öngörülüyor.

Uluslararası pazarlarda, Brezilya pazarının yüzde 10 önceki rakam yüzde 5, Rusya pazarının ise yüzde 10'dan fazla önceki rakam yaklaşık yüzde 10 büyüyeceği tahmin ediliyor. Çin'in yüzde 5, Hindistan'ın ise yüzde 8 önceki rakam yüzde 6 büyümesi bekleniyor.

Renault Grubu, 2018'de tüm bölgelerde yenilenen ürün gamı sayesinde Drive the Future planıyla bağlantılı olarak uluslararası pazarlardaki büyümesine devam etmeyi planlıyor.

- "Renault Grubu Latin Amerika, Avrasya Bölgesi ve Afrika'da olağanüstü bir performans gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu İcra Kurulu üyesi ve Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas, "Yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 2,1 milyon araç satışı ile üst üste üçüncü yılda da yeni bir satış rekoruna imza attık. Grup bir yandan Avrupa'da pazar payını artırmaya devam ederken, diğer yandan da uluslararası alanda, özellikle Latin Amerika, Avrasya Bölgesi ve Afrika'da olağanüstü bir performans gösteriyor." ifadelerini kullandı.