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Renault Mais Pazarlama Direktörü en etkinler arasında

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi CMO Summit 2018'de Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur En Etkin 50 Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) araştırmasında ödüle layık görüldü.Renault'dan yapılan açıklamaya...

Renault Mais Pazarlama Direktörü en etkinler arasında
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İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi CMO Summit 2018'de Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur En Etkin 50 Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) araştırmasında ödüle layık görüldü.
Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile düzenlenen araştırma sonucunda Levent Timur, 50 CMO arasında yer aldı.
400 kuruluşun üst düzey pazarlama yöneticileri arasında gerçekleştirilen araştırmada Timur ilk 50 CMO'dan biri oldu.
2004 yılından bugüne Renault Mais'te çeşitli kademelerde görev alan Timur 2007 yılından bu yana Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyor.

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