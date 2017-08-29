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Renault-Nissan İttifakı ve Çinli Dongfeng elektrikli araç üretecek

- Renault-Nissan İttifakı Başkanı Ghosn: - "Dongfeng'le ortaklaşa kurulacak yeni girişim Çin pazarı için rekabet gücü yüksek elektrikli araç üretme konusundaki ortak taahhüdümüzü doğruluyor"

Renault-Nissan İttifakı ve Çinli Dongfeng elektrikli araç üretecek

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan İttifakı, Çinli Dongfeng firmasıyla birlikte elektrikli araç üreteceğini bildirdi.

Renault-Nissan İttifakı açıklamasına göre, grup, Dongfeng firmasıyla SUV platformu temel alınarak elektrikli araç üretmek amacıyla yeni bir ortak girişim kurdu. Söz konusu elektrikli araçların üretimine 2019'da başlanması planlanıyor.

Renault-Nissan İttifakı Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, konuya ilişkin odeğerlendirmesinde, "Dongfeng'le ortaklaşa kurulacak yeni girişim Çin pazarı için rekabet gücü yüksek elektrikli araç üretme konusundaki ortak taahhüdümüzü doğruluyor." ifadelerini kullandı.


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