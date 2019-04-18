Renault, sikayetvar.com'un müşteri memnuniyet endeksinde birinci

İSTANBUL (AA) - Renault, Türkiye'nin en büyük şikayet platformu sikayetvar.com'un müşteri memnuniyet endeksinde, 49,2 puanla otomotiv kategorisinde birinci oldu.



Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin en büyük şikayet platformu sikayetvar.com'un müşteri memnuniyet endeksinde 2019'in ilk çeyreğini zirvede tamamladı.

Renault, platformun müşteri memnuniyet endeksinde, ortalamada elde ettiği 49,2 puanla otomotiv kategorisinde rakiplerinden açık ara farkla birinci sırada yer aldı.

Renault markası, memnuniyet düzeyinde 67,9, teşekkür bildiriminde 26,5, müşteri kaybını engelleme oranında 37,5, şikayet oranında ise 67,3 puan elde etti.

Markalar, yaklaşık 4 milyon üye ve aylık 7 milyon tekil ziyaretçiye sahip platformda, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı, müşteri kaybını engelleme ve şikayet oran endeksine göre değerlendiriliyor.

Renault, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak üzere kurduğu Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel ve kolay bir deneyim sunuyor. Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.