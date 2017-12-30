Renault SYMBIOZ Demo Car ile otonom sürüş

İSTANBUL (AA) - Renault, otonom olarak tasarlanmış ilk süratli prototip olan SYMBIOZ demo car test sürüşleri ile markanın kısa vadeli vizyonunu vurguluyor.



Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault, otonom olarak tasarlanmış ilk süratli prototip olan SYMBIOZ demo car test sürüşleri ile markanın kısa vadeli 2023 vizyonunu vurguluyor.

SYMBIOZ demo car, "mind-off" teknolojisi ile sürücüyü tüm dinamik sürüş görevlerinden kurtarıyor. Sürücünün önündeki yola konsantre olmasına artık gerek kalmaksızın otomobil, önünde meydana gelen beklenmedik bir olay nedeniyle risk altında kaldığında güvenli bir yere yönlendiriliyor.

SYMBIOZ demo car, sahip olduğu teknolojiler ile Renault DNA'sının temel taşını oluşturan insan odaklı "Kolay Yaşam" yaklaşımının bir parçası anlamına geliyor.

Yolculuk evden başlıyor ve yolcunun kişisel ajandası evdeki TV'de gösteriliyor, akıllı telefon, tablet veya PC aracılığıyla güncelleniyor ve otomobil ile ev arasında paylaşım sağlanıyor. Ayrılmadan on beş dakika önce otomobille ve yolculukla ilgili tüm bilgiler (şarj seviyesi, akünün kalan şarjıyla gidilebilecek mesafe, trafik ve hava durumu) gösterilebiliyor.

Renault, otonom modeli SYMBIOZ'u da tam elektrikli motorlarla donattı. 4CONTROL sistemi, otomobilin yol tutuşunu mükemmel hale getirerek sürüş hissini en üst seviyeye çıkarıyor. 500 kW'lık maksimum güç ve 660 Nm'lik maksimum tork (360 kW ve 550 Nm sürekli) üreten SYMBIOZ, 0'dan 100 kilometreye 6 saniye içinde çıkıyor ve 700 V’lık kaynak, güçte büyük bir artış sağlıyor. SYMBIOZ demo car 72 kWh’lik bir akü ile sunuluyor ve araç mimarisi, 100 kWh'ye kadar kapasiteye sahip akülerin kullanılabilmesine olanak tanıyor.



SYMBIOZ demo car 4,92 metre uzunluğunda, 1,92 metre genişliğinde ve 1,44 metre yüksekliğinde. Otomobilin dik eğimli ön camı, yatay bir düzen ve gösterge tablosundaki saklama alanları gibi yeni iç mekan özelliklerine uyum sağlıyor. Modelin dış far imzası hem önde hem de arkada C şeklinde farları içeriyor ve günümüzden geleceğe uzanan bir Renault tasarımını yansıtıyor.

SYMBIOZ demo car’ın kokpit düzeni, seçilen sürüş moduna göre otomatik olarak değişiyor. AD modunda, direksiyon ve gösterge tablosu, sürücünün önündeki alanı boşaltmak için 12 santim geri gidiyor. Dinamik modda ise sürücü koltuğu, bir pilot koltuğu hissi vermek için ilave yan destek sağlıyor.







- 3 sürüş modu ve üç yolculuk deneyimi





SYMBIOZ demo car, üç sürüş modu ile birlikte sunuluyor. Klasik mod ile yolcular otomobil ile bütünleşerek kendilerini evde hissediyor. Sürüş konumu geleneksel ve otomobilin ayarları konfor odaklı. Dinamik mod sürüş heyecanını artırıyor. Sürüş daha aktif ve sürücü koltuğu bir pilot koltuğu hissi vermek için ilave yan destek sağlıyor. Motor tepkisi, direksiyon ve şasi ayarlarının hepsi dinamik sürüşe yönelik ayarlanıyor. AD modu, sürücünün önünde bulunan alanın optimizasyonunu sağlıyor, böylece farklı şeyler yapılabilmesine olanak tanıyor. AD modu açıldığında, direksiyon ve benzersiz bir L şeklinde ekrana sahip gösterge tablosu otomatik olarak 12 santim geri çekiliyor.





SYMBIOZ demo car'daki yerleşik internet bağlantısı sistemi, sürücü ve yolcuların dijital hayatlarına erişmelerini ve geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanmalarını sağlıyor. Kişisel akıllı telefonla uyumlu olan demo car ile kullanıcıların medyalarına ve verilerine olan bağlantısı asla kesilmiyor. Otomobilin ana arayüzü olan L şeklindeki gösterge tablosu ekranı, kullanıcıların, yol altyapıları veya evleri gibi dış dünya ile uzaktan etkileşime girmelerini sağlıyor. Böylece gösterge tablosunun ekranındaki 360 derecelik kamera görüntüsü sayesinde evlerinde neler olup bittiğini kontrol edebiliyorlar. Ayrıca ısıtma ayarlarını yapabiliyor veya buzdolabı gibi diğer ev aletlerine erişebiliyorlar.





