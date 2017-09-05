Renault SYMBIOZ'un ilk gösterimi Frankfurt'ta

İSTANBUL (AA) - Renault, SYMBIOZ ile 2030 yılına ilişkin otomobil vizyonunu yansıtıyor.

Şirket açıklamasına göre, bu konsept model ile Renault, gelecekteki otonom, elektrikli ve internet bağlantılı mobiliteye yönelik ipuçları veriyor.

SYMBIOZ'un ilk gösterimi ise Frankfurt Otomobil Fuarında gerçekleştirilecek.

Renault SYMBIOZ Eski Yunanca'da "birlikte yaşamak" anlamına gelen symbiosis kelimesine gönderme yapıyor.

Otomobilin geleceğini yansıtan bu yeni konsept model, çevreye duyarlı ve sürücülerin dijital dünyası ile sürekli etkileşim içinde olmak üzere tasarlandı.

12 Eylül’de Frankfurt Otomobil Fuarında ilk gösterimi gerçekleştirilecek modelin isminde yer alan "Z" harfi Z.E. teknolojisine gönderme yapıyor.

