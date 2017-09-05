Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic TBMM Cluj Napoca
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek

Renault SYMBIOZ'un ilk gösterimi Frankfurt'ta

- Renault, SYMBIOZ ile 2030 yılına ilişkin otomobil vizyonunu yansıtıyor

Renault SYMBIOZ'un ilk gösterimi Frankfurt'ta

İSTANBUL (AA) - Renault, SYMBIOZ ile 2030 yılına ilişkin otomobil vizyonunu yansıtıyor.

Şirket açıklamasına göre, bu konsept model ile Renault, gelecekteki otonom, elektrikli ve internet bağlantılı mobiliteye yönelik ipuçları veriyor.

SYMBIOZ'un ilk gösterimi ise Frankfurt Otomobil Fuarında gerçekleştirilecek.

Renault SYMBIOZ Eski Yunanca'da "birlikte yaşamak" anlamına gelen symbiosis kelimesine gönderme yapıyor.

Otomobilin geleceğini yansıtan bu yeni konsept model, çevreye duyarlı ve sürücülerin dijital dünyası ile sürekli etkileşim içinde olmak üzere tasarlandı.

12 Eylül’de Frankfurt Otomobil Fuarında ilk gösterimi gerçekleştirilecek modelin isminde yer alan "Z" harfi Z.E. teknolojisine gönderme yapıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RenaultSYMBIOZ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5