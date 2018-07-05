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Renault yılın ilk yarısını lider tamamladı

- Renault, 2018'in ilk 6 ayında 52 bin 84 satış adedi ile ilk sırada yer aldı

Renault yılın ilk yarısını lider tamamladı

İSTANBUL (AA) - Renault, 2018'in ilk 6 ayında 52 bin 84 satış adedi ile ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 daralan toplam pazarda Renault, 1 puan artış kaydederek toplam pazardan yüzde 14,7 pay elde etti.

Ayrıca 18 yıldan bu yana binek otomobil lider marka unvanına sahip Renault, 2018 yılının ilk yarısında da yüzde 17 pay ile binek otomobil liderliğini sürdürüyor.

Renault Grubu ise (Renault+Dacia), 68 bin 414 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,6 artırarak toplam pazardan yüzde 19,4 pay elde etti.

Diğer taraftan Türkiye'de Oyak Renault Fabrikaları'nda üretilen Megane Sedan 18 bin 406 adet satış rakamı ile Türkiye'nin en çok satılan otomobili oldu.

Türkiye'nin model sıralamasında 3. sırayı yine Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda yerli üretim bir model olan Clio HB alıyor. Clio HB, 2018 yılı ilk 6 ayında 14 bin 856 adet satış gerçekleştirdi.

Dacia markası, kaydettiği 16 bin 330 satış ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 4,6 pay ile pazarda 7. marka konumunda yer alıyor.

Dacia, ilk 6 ayda Türkiye'nin lider 4x4 markası durumunda. Lodgy modeli segment lideri olarak konumlanıyor.

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