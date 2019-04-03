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Renault'dan 30 bin TL peşinat ve bin 500 TL'den başlayan taksit fırsatı

- Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor

Renault'dan 30 bin TL peşinat ve bin 500 TL'den başlayan taksit fırsatı
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İSTANBUL (AA) - Renault'un tüm binek ve hafif ticari modellerinde nisan ayında avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor.

Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30 bin TL peşinat ile bin 500 TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 35 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit avantajı sunulurken, Captur modeli için 40 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit bulunuyor.

Kampanyada Kadjar ise 55 bin TL peşinat ve 3 bin TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için yüzde 1,79 faiz oranı yer alıyor.

Müşteriler, #hayırlıolsun etiketli kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Renault Kasko'da anında bin TL indirim imkanına sahip oluyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
OtomotivRenault
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