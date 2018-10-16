Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Neyyir Tuncay Eren Sinan Ak
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için

Renault'dan Bursa'ya yeni yatırım

- Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın temeli, 19 Ekim'de atılacak

Renault'dan Bursa'ya yeni yatırım
banner17

BURSA (AA) - Bursa'da inşa edilecek Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın temeli, 19 Ekim'de atılacak.

Oyak Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ bünyesinde kurulacak Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası için temel atma töreni düzenlenecek.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bollore, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in de törene katılacağı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaOyak RenaultSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankYüksek Basınçlı Aliminyum Enjeksiyon Fabrikası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1