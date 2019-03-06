Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya mersin dosya Bursa
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!

Renault'dan yeni bir özel seri "Alaskan Ice"

- Renault, geliştirilmiş bir tasarıma sahip ve eylül ayından itibaren satışa sunulacak olan özel seri Alaskan Ice Edition modelinin tanıtımını yapıyor

Renault'dan yeni bir özel seri
banner17

İSTANBUL (AA) - Renault, geliştirilmiş bir tasarıma sahip ve eylül ayından itibaren satışa sunulacak olan özel seri Alaskan Ice Edition modelinin tanıtımını gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Alaskan Ice Edition, buzul beyazı rengi ve kontrast oluşturan siyah ve kırmızı dış kaplamalara sahip.

Alaskan Ice Edition, depolama hacmini artıran ve taşınan yükü koruyan özel iki renkli açılır tavan ve siyah yan çubuklar ile sunuluyor. 18 inç siyah alüminyum jantlar, çamurluk çerçeveleri ve arazi lastikleri, modelin etkileyici ve güçlü tasarımını öne çıkarıyor. İç kısımda ise ses odaklamalı sistem, 6 stereo odak hoparlör ile üstün ses kalitesi sağlıyor.

Renault Alaskan güçlü tasarımı, enerjik ön kısım ve atletik çizgilerinin yanı sıra segmentinin en yüksek yakıt verimliliğine ve en iyi ekonomisine sahip 2.3 litre Renault dCi motoru ile dikkati çekmeye devam ediyor.

Alaskan, geniş bir yükleme alanına (2,5m2), 1 tonun üzerinde taşıma kapasitesine, 3,5 tonluk olağanüstü bir çekiş gücüne ve güçlü arazi sürüş becerilerine sahip. İç kısımda 5 adet geniş ve konforlu oturma yeri mevcut.

Alaskan profesyonel müşterilerin özel beklentilerini karşılamak için Renault’nun Avrupa'daki etkinlik ve uzmanlığının yanı sıra, Renault Pro+ ağının gücünden faydalanıyor.

İsviçre, özel seri Alaskan Ice Edition modelinin pazara sunulacağı ilk ülke olacak. Alaskan, Eylül 2017'den bu yana Avrupa pazarında yerini alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Renault
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5