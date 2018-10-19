Renault'un Bursa'ya 100 milyon avroluk yatırımı

BURSA (AA) - Oyak Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tümgeneral Mehmet Taş, 1969 yılında Renault grubuyla başlattıkları iş birliğinin Türk otomotiv endüstrisinin gelişmesine önemli bir güç kattığını söyledi.

Taş, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ bünyesinde inşa edilecek Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu ve dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından Renault grubunun, Türkiye ekonomisinin otomotiv sanayi alanında sürdürdüğü yarım asırlık ortaklığının bugün önemli bir yatırımla daha güçlendiğini ifade etti.

Taş, kuruluş çalışmaları 1950 yılında başlayan ve 1 Mart 1961'te 205 sayılı Kanun'la oluşturulan Ordu Yardımlaşma Kurumunun, özerk, kurumsal, şeffaf yönetim ve denetim yapısı, yetkin, profesyonel yöneticileriyle 57 yıldır kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kendi tasarruflarına dayalı mesleki emeklilik fonu olarak 350 bin üyesine ek sosyal güvence sağladığını dile getirdi.

Kurumun yarattığı bu tasarrufların, Türk ekonomisinin önemli sektörlerinde yatırıma dönüştürülerek ekonomiye değer üretildiğini belirten Taş, şöyle konuştu:

"İşte bu anlayışla 1969 yılında Renault grubuyla başlattığımız iş birliği, Türk otomotiv endüstrisinin gelişmesine önemli bir güç katmıştır. 50 yıldır süren bu ortaklığımız yükselen bir ivmeyle devam etmektedir. Bu yıl içinde imzalanan genel anlaşmayla taraflar, katma değer üreten bu iş birliğini 27 yıl daha devam ettirme kararı almıştır. Bu karar, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Renault grupları arasında uyumlu ve verimli iş birliğinin bir göstergesi ve daha da önemlisi ülkemize duyulan güvenin bir sonucudur. Bugün burada temelini atacağımız heyecan verici Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın, ülkemiz için de önemli bir yatırım olduğunu değerlendiriyorum."

- "Otomotiv sektörü Oyak grubu için çok büyük önem arz etmektedir"

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de son 10 yılda ortaklarıyla birlikte, 1 milyar avrodan fazla yatırımı Türk ekonomisine kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Erdem, 12 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörünün, Oyak Renault fabrikalarında üretilen araçlarla Türkiye'deki üretimin yüzde 30'undan fazlasını sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yatırım Oyak ve Renault grubunun ülkemize duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Otomotiv sektörü Oyak grubu için çok büyük önem arz etmektedir. Bu yeni yatırımımızla teknoloji ve inovasyon alanında, Türk ekonomisinin geleceğine duyduğumuz güveni pekiştirecek adımlar atıyoruz. Ordu Yardımlaşma Kurumu olarak kurulduğumuz 1961'den itibaren 30 binden fazla çalışanımız, yaratmış olduğumuz katma değerle ülkemizin sanayisinin öncü kurumu olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Huzurlarınızda Oyak ve Renault olarak yatırımlara devam edeceğimizi, Türkiye'ye ve geleceğine güvendiğimizi, teknoloji ve inovasyon alanında üzerimize düşeni yapacağımızı ve sizleri de bu gelişmelerden her zaman haberdar edeceğimizi gurur ve onurla bildirmek istiyorum."

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Thierry Bollore, OYAK Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, OYAK Renault Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Aysel, Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş,Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.



