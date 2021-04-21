Rengi kırmızı ama enerjisi yeşil oldu

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladı. Böylece %100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşan Vodafone Türkiye, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

Amaç odaklı vizyonu doğrultusunda küresel karbon emisyonunu 2040’a kadar “net sıfır”a düşürmeyi taahhüt eden Vodafone, Türkiye’de de çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi. Vodafone Türkiye, 22 Nisan Dünya Günü’nde yaptığı açıklamada, 2021/21 mali yılı itibariyle tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak %100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştığını duyurdu. Vodafone, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

Vodafone’un Türkiye’de şebekesini ve ofislerini yeşil enerjiye geçirmesini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, iklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı çevresel etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltma, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçme ve enerji verimliliğimizi artırma taahhütlerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan iklim hedefine odaklanan SKA 13'ü ve temiz enerjiye odaklanan SKA 7'yi destekliyoruz. Vodafone Türkiye’nin %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasını, 2025 yılına kadar çevresel etkisini yarı yarıya azaltma ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolculuğunda atılan çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Altyapımızı %100 yenilenebilir elektrikle enerjilendireceğiz. Güneş, rüzgâr, su kaynaklarından sağlanan enerjiyi kullanarak müşterilerimize ürün ve servislerimizi sürdürülebilir yeşil altyapımız üzerinden sunmaya devam edeceğiz. %100 yenilenebilir elektriğe geçiş, fosil yakıtlara olan bağlılığımızı azaltırken, müşterilerimizin kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olacak. Vodafone olarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL’yi aşkın yatırım

Vodafone Türkiye, çevresel etkisini azaltmak üzere yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. 2019’da Adana’da, 2020 sonunda da İstanbul Esenyurt’taki teknoloji merkezlerinde toplam 5 milyon TL’yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kuran Vodafone, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezleriyle devam edecek. Şirket, toplamda 5 ana teknoloji merkezinde (İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır) hayata geçireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 Megawatt kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 Gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi ve yıllık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Net sıfır hedefini 10 yıl öne çekti

Vodafone Grubu, geçen yıl toplam küresel karbon emisyonunu 2040’a kadar “net sıfır”a düşürmeyi taahhüt etti. Karbon azaltma hedefleri Bilime Dayalı Hedefler Girişimi tarafından onaylanan Vodafone, bu doğrultuda, 2025 yılına kadar çevresel ayak izini yarıya indirmeyi ve satın aldığı tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan (Kapsam 2) tedarik ederek karbon emisyonunu sıfırlamayı; 2030’a kadar, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan (Kapsam 1) tüm karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı; 2030’a kadar, ortak girişimler, tüm tedarik zinciri satın alımları, sattığı ürünlerin kullanımı ve iş seyahatlerinden kaynaklanan (Kapsam 3) karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı, 2040’ta ise tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Vodafone, 2050 yılı için belirlemiş olduğu tüm karbon ayak izinde “net sıfır”a ulaşma hedefini 10 yıl öne çekmiş oldu.

Vodafone hakkında

Avrupa ve Afrika'nın lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak. Uzmanlığımız ve ölçeğimiz, toplumda olumlu bir değişim yaratmak açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Şebekelerimiz; aileleri, arkadaşları, işletmeleri ve kamu kurumlarını birbiriyle bağlantıda tutarken, şirket olarak gerek ekonomilerde sürekliliğin sağlanmasında gerekse eğitim ve sağlık gibi kritik sektörlerin işleyişinde hayati rol oynuyoruz.

Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT (Nesnelerin İnterneti) sağlayıcısı k onumundayız. Afrika'daki M-Pesa teknoloji platformumuz, 45 milyondan fazla insanın mobil ödemelere ve finansal hizmetlere erişimini sağlıyor. 21 ülkede mobil ve sabit ağlar işletiyor, 48 ülkede daha mobil ağlarda iş ortaklıkları yürütüyoruz. 31 Aralık 2020 itibarıyla, 300 milyondan fazla mobil müşterimiz, 27 milyondan fazla sabit genişbant müşterimiz, 22 milyondan fazla TV müşterimiz bulunuyor. Ayrıca, 118 milyondan fazla IoT cihazına bağlantı sağladık.

Irk, etnik köken, engellilik hali, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inanç, kişisel geçmiş, kültür veya din ayrımı yapmaksızın tüm bireylere değer veriyor ve saygı duyuyoruz. Amaç odaklı duruşumuzun temelini oluşturan çeşitlilik ve dahiliyet taahhüdümüz, başta kadınlar olmak üzere toplumun genelini güçlendirmeye ve gerek eğitime gerekse dijital becerilere erişimi artırmaya yönelik çalışmalarımıza yön veriyor.

Gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Buna göre, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı ve 2040 itibarıyla sıfırlamayı, kullandığımız elektriğin %100'ünü Avrupa’da 2021, dünyanın geri kalanında ise 2025 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi ve yedek olarak ayrılan şebeke ekipmanlarımızın %100'ünü tekrar kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz.