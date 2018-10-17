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"Retina hastalıkları görme duyumuzu tehdit ediyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, gözde oluşan ışık çakması ve uçuşan koyu cisimler (uçuşan sinekler) gibi belirtilerin retina hastalıklarının habercisi olabileceğine...

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İSTANBUL (AA) - Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, gözde oluşan ışık çakması ve uçuşan koyu cisimler (uçuşan sinekler) gibi belirtilerin retina hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkati çekerek, retinada oluşan hastalıkların doğrudan görme duyusunu tehdit ettiği konusunda uyardı.

Türkçüoğlu yaptığı yazılı açıklamada, göz küresinin arka duvarını bir duvar kağıdı gibi kaplayan, görme hücrelerinden oluşan ağ tabaka olan retinada ortaya çıkan hastalıkların ciddi sonuçları olabileceğini belirtti.

Retina hastalığının belirtilerini kırık-eğri görme, ani veya yavaş görme kaybı, ışık çakmaları, göz önünde uçuşan koyu cisimler (uçuşan sinekler), görüşün perdelenmesi, gelip geçici ve kısa süreli görme kaybı, görüş alanında karanlık bölgeler oluşması olarak sıralayan Türkçüoğlu, yüksek miyopi, diyabet, hipertansiyon bulunan hastalarının, gözünde ışık çakması ve ani uçuşan cisimler beliren kişilerin mutlaka retina yırtığı açısından muayene olması gerektiğini aktardı.

Türkçüoğlu şunları kaydetti:

"Eğer retina dekolmanına sebep olan yırtıklar çok sayıdaysa, büyükse, yerleşimleri alışılandan farklıysa, yırtık saptanamıyorsa, eşlik eden başka hastalıklar varsa (göziçi kanaması gibi) ya da üzerinden zaman geçmişse vitrektomi ameliyatı uygulamak gerekebilir. Bu operasyonda retina dekolmanına gözün içinden müdahale edilir. Ameliyatın sonunda, uygulanan laser tedavisinin yırtık bölgesini yapıştırması ve bu etkinin devam etmesi için göziçine bir tampon maddesi vermek gerekir. Duruma göre bu tampon maddesi hava ve benzeri gazlar, ya da silikon yağı olabilir. Ameliyat sonrası hastanın bir süre koruyucu göz damlası kullanması ve belirli bir baş pozisyonunda yatması gereklidir."

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