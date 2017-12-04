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Richmond Fed'in yeni başkanı belli oldu

- Richmond Fed'den yapılan açıklamada, finans sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan Thomas Barkin'in başkan seçildiği bildirildi - Barkin, görevine 1 Ocak 2018 itibarıyla başlayacak

Richmond Fed'in yeni başkanı belli oldu

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Richmond Şubesi'nin başkanlığına finans sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan Thomas Barkin seçildi.

Richmond Fed'in sitesinden yapılan açıklamada, Barkin'in 1 Ocak 2018 itibarıyla başkanlık görevine başlayacağı bildirildi.

Fed'in para politikasına ilişkin gizli bilgileri bir varlık yönetim şirketine sızdırdığı için istifa eden eski Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker'ın yerine geçecek olan Barkin, 30 yıldır çalıştığı küresel varlık danışmanlığı şirketi McKinsey & Company'de üst düzey görevler yürüttü.


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Anahtar Kelimeler:
Jeffrey LackerRichmond FedThomas Barkin
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