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"Risk dengesi aşağı yönlü hareket ediyor”

- ECB Başkanı Mario Draghi: - " Risk dengesi aşağı yönlü hareket ediyor. Orta vadede, yerel fiyat baskısını ve manşet enflasyondaki gelişmelerin desteklenmesi için teşvike ihtiyaç var " - "Jeopolitik faktörlerle ilgili belirsizlikler, ticarette korumacılık tehdidi, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasalarda oynaklıklar ön plana çıkıyor " - “Durgunluğu çözecek araçlarımız var”

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BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, risk dengesinin aşağı yönlü hareket ettiğini belirterek, “Orta vadede, yerel fiyat baskısını ve manşet enflasyondaki gelişmelerin desteklenmesi için hala önemli bir miktarda teşvike ihtiyaç bulunuyor.” dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Son veri ve anketlerin beklenenden daha zayıf olduğunu ifade eden Draghi, büyümeye yönelik risklerin dengeli olduğunu kaydetti.

Yerel fiyat baskılarını desteklemek için önemli teşviklerin gerekli olduğunu söyleyen Draghi, küresel risklerin belirgin kalmaya devam ettiğini ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi çevreleyen risklerin genel olarak dengeli olduğunu söyledi.

Zayıf gelen verilerin dış talebin zayıf seyrettiğini yansıttığını anlatan Draghi, “Jeopolitik faktörlerle ilgili belirsizlikler, ticarette korumacılık tehdidi, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasalarda oynaklıklar ön plana çıkıyor." diye konuştu.


- "Durgunluğu çözecek araçlarımız var"


Draghi, belirsizlik ortamında beklenmedik durumlara cevap verecek araçlara sahip olduklarını vurgulayarak, “Durgunluğu çözecek araçlarımız var.” dedi.

Bugün ECB’nin Yönetim Konseyi'nde faiz artışının zamanını ve net varlık alımlarını yeniden başlatmayı konuşmadıklarını aktaran Draghi, bankanın para politikasının genişleyici kaldığını dile getirdi.

Draghi, “Risk dengesi aşağı yönlü hareket ediyor....Orta vadede, yerel fiyat baskısını ve manşet enflasyondaki gelişmelerin desteklenmesi için hala önemli bir miktarda teşvike ihtiyaç bulunuyor. Manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmesi olasıdır. ” ifadesini kullandı.

Net alımların bu ay sona ereceğini bildiren Draghi, bunların bölgenin ekonomik olarak toparlanmasına öncülük ettiğine işaret etti.

Düşük faizlerin bankaların karlılıkları üzerindeki etkisini yakından izlediklerini bildiren Draghi, likiditeyi gerektiğinde ulaşılabilir tutma niyetinde olduklarını söyledi.

ECB, Yönetim Konseyi'nde faiz oranlarının değiştirilmemesi kararı alındığını, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığını açıklamıştı.

Banka, net varlık alım miktarının da bu yıl sonunda sona ereceğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası (ECB)FaizMario DraghiRisk
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