Rize'de TOKİ'nin 753 konutu için kura çekildi

RİZE (AA) - Rize'de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Rize Belediyesinin iş birliği kapsamında yapılan 753 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekilişinin açılışında, ev sahibi olacaklara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kentin coğrafya olarak zor bir bölgede bulunduğuna işaret eden Bektaş, "Herkes bir ev sahibi olmak istiyor. Herkes sahip olduğu evin iyi bir yerde olmasını istiyor. Evin coğrafyadan kaynaklanan sorunlar karşısında boynunun bükülmemesini istiyor. Evi sel basmaması lazım. Altındaki toprağın kaymaması lazım. Coğrafya zor. Bu coğrafyanın zorluklarını aşmada TOKİ Başkanlığımız güzel çözümlerle huzurumuza çıkıyor." dedi.

- "Günümüze kadar 817 bin konut inşa ettik"

TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise TOKİ ve Rize Belediyesi olarak 2011 yılında başlattıkları kentsel dönüşümün kura aşamasına geldiklerini belirtti.

Projenin 78 bin metrekare alanı kapsadığını vurgulayan Konyalıoğlu, şunları kaydetti:

"2011 yılında başlatmış olduğumuz süreçte hak sahiplerinin gayrimenkullerinin tek tek değerlendirmesini yaptık. Hak sahiplerinin yaklaşık 53 milyon liralık bir gayrimenkul değeri vardı. 701 hak sahibimiz bulunuyordu. Verasetleriyle 965'e ulaştı. Bu vatandaşlarımızdan 609 kişiyle farklı metrekarelerdeki konut karşılığında uzlaşma yaptık. Uzlaşmayan 216 vatandaşımızla ilgili kamulaştırma yetkisini kullanmak durumunda kaldık. Bunlar için yaklaşık 23 milyon 500 bin lira nakit para ödedik. Bugüne kadar da toplam 10,7 milyon lira kira yardımı yaptık."

Konyalıoğlu, TOKİ olarak Türkiye genelinde 60 ilde yaklaşık 193 projede 136 bin konut inşa ettiklerini anlatarak, "Günümüze kadar 817 bin konut inşa ettik. Hak sahiplerine bir çoğunu teslim ettik. 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bunun için elimizden gelen gayreti sergilemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Rize'nin gelişimi için tüm gayretimizle çalışıyoruz"

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da göreve geldikleri günden bu yana Karadeniz'in parlayan yıldızı olan Rize'nin gelişimi ve ilerlemesi için çalıştıklarını söyledi.

Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında önemli adımlar attıklarını dile getiren Kasap, "2014 yılında ihaleyi gerçekleştirdik. 2015 yılında ise işe başladık ve bugün emeklerimizin karşılığı olarak hak sahipleri için kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce insanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli evlerde oturmasını istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Bektaş, Konyalıoğlu ve Kasap, Rize 2. noteri huzurunda 753 konut için ilk kurayı çekti.

Hak sahiplerinden 80 yaşındaki Nimet Güzel, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bir an önce evimize oturmayı istiyoruz. Hep dua ediyordum ölmeden önce evime yerleşeyim diye." ifadesini kullandı.

Erdoğan Şen de çok mutlu olduklarını belirterek, "Evlerimize kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz. İnşallah hayırlısıyla evimize otururuz." dedi.