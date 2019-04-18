Roche'den 2019'a güçlü başlangıç

İSTANBUL (AA) - Yılın ilk üç ayında satışlarını yüzde 8 artırarak 14,8 milyar İsviçre Frangı seviyesine çıkaran Roche, 2019'a başarılı bir performansla başladı.

Roche'den yapılan açıklan açıklamaya göre, bilim ve inovasyon temelindeki çalışmalarıyla ilaç ve tanı araçları alanlarında dünyanın öncü şirketlerinden biri olan Roche, yılın ilk çeyreğinde de başarılı finansal çizgisini sürdürdü.

Grup satışları, yılın ilk üç ayında sabit kur cinsinden bir önceki yıla göre, yüzde 8 artışla 14,8 milyar seviyesine ulaştı. İlaç Bölümü’nün satışları yüzde 10 artarak 11,9 milyar İsviçre Frangı seviyesine çıkarken, Diagnostik Bölümü’nün satışları ise yüzde 1 yükselerek 2,9 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup Üst Yöneticisi (CEO) Severin Schwan, 2019 yılına grup olarak güçlü bir satış büyümesiyle adım attıklarını belirterek, "Özellikle ilaç birimimizde tanıttığımız yeni tedavilere yönelik talebin yüksek olması ve sağlık otoritelerinden kanser immünoterapisi çerçevesinde aldığımız önemli onayların yanında diagnostik birimimizin moleküler diagnostik alanındaki gelişimi, performansımızı ileriye taşıdı. İlk üç ayda elde ettiğimiz bu sonuçlar, 2019’un tamamı için öngörülerimizde de iyileşme anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

2019'da satışlarda tek haneli büyüme ve satışlara paralel olarak hisse başına yüksek kazanç artışı bekleyen Roche, ayrıca temettü oranında daha da yüksek artış gerçekleştirmeyi hedefliyor.