ROKETSAN ürünleri vitrine çıkıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin roket ve füze sistemleri üreticisi ROKETSAN, yeni iş ve ihracat olanakları için Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI) katılacak.

Küresel savunma ve güvenlik sektörünü bir araya getiren önde gelen organizasyonlardan DSEI, 12-15 Eylül'de Londra'da yapılacak.

Savunma ve havacılık sanayisine yönelik en son ekipman ve sistemlerin sergileneceği fuar, uluslararası ilişkiler geliştirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak için olanaklar sunuyor.

Kırkı aşkın ülkeden bin 600'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak fuarı, yaklaşık 34 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuara, bakanlar, silahlı kuvvet mensupları, sektörün önde gelen oyuncuları ve sektörde faaliyet gösteren şirketler katılım gösterecek.

Son dönemde geliştirilen özgün ürünlerle ihracat performansını artırmayı amaçlayan Türk şirketleri de fuara katılacak.

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden ROKETSAN da bu amaca uygun olarak fuarda yer alacak. ROKETSAN, 2007'den bu yana katıldığı fuarda bu yıl daha da gelişen ürün yelpazesiyle boy gösterecek.

ROKETSAN, müşterilerinin mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, pazar payını artırmak amacıyla ortaya koyduğu yeni teknoloji ve ürünlerini dost ve müttefik ülkelere tanıtacak.

ROKETSAN’ın bu yıl standında lazer güdümlü Cirit füzesi, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi, SOM-J JSF Uyumlu Stand Off Mühimmatı, Teber Lazer Güdüm Kiti modelleri sergilenecek.

Stantta MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmatları, Hisar Hava Savunma Füzesi, Denizaltı Savunma Harbi Roketi, TRG-122 Füzesi, TRG-300 Kaplan Füzesi, kaideye monteli Cirit modelleri de yer alacak.

Stantta ayrıca tapa modelleri, T-107/122 Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, T-122/300 Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) modellerine yer verilecek.

Fuara, ASELSAN, BMC, HAVELSAN, Katmerciler, MKEK, Nurol Makina, Otokar gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları da katılacak.

İlk kez devler listesinde

ROKETSAN, son dönemde gösterdiği büyümenin bir sonucu olarak geçen yıl ulaştığı rakamlarla dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer aldı. Şirket, 364 milyon dolar ciroyla listeye 98. sıradan giriş yaptı.

Şirket, son 12-13 yılda ciro olarak yaklaşık 8 kat büyüdü. Ciroda ihracatın payı yıllara göre değişmekle birlikte son 3 yılın ortalaması yüzde 50'yi buldu. Şirket uzun vadede ihracatın en az yüzde 25-30 bandında olmasını hedefliyor.

ROKETSAN, DSEI 2015’te iki önemli iş birliği anlaşmasına imza atmıştı.

Lockheed Martin ile yeni nesil havadan karaya seyir füzesi SOM–J’nin F-35 uçaklarının iç silah istasyonuna entegrasyonu, Thales ile "lazer yaklaşma algılayıcısı" teknolojisinin Hisar tipi füzelerinde kullanılması ve uluslararası pazarlaması konularında mutabakata varılmıştı.