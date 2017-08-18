Rönesans, en büyük müteahhitler listesinde 38. sıraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding, Engineering News Record (ENR) dergisinin 2016 yılına ilişkin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 38. sıraya yükseldi. Şirket, Türk firmalar arasında ise birinci sırada yer aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Rönesans, kurulduğu günden bu yana yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor.

Rönesans, müteahhitlik hizmetleri sektörünün önde gelen yayınlarından ENR dergisinin 2016 yılına ilişkin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan 46 Türk firmasının arasında birinci sırada yükseldi.

Uluslararası şirketler arasında önceki yıl 44. sırada yer alan şirket, 2016'da ise 38. sıraya yükseldi.

ENR listesine göre, 2016 yılında toplam 3,9 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği gelir ise 3,25 milyar dolar seviyesini aştı. Rönesans, ayrıca Avrupa'nın en büyük uluslararası müteahhitleri arasında ise 10. sırasına yükseldi.





- Ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, şirket olarak bugün Türkiye, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da içeren geniş coğrafyada, inşaat, gayrimenkul, endüstri, enerji ve sağlık alanlarında sektöre yön veren projelere imza attıklarını vurguladı.

ENR listesinde ise uzun zamandır istikrarlı bir şekilde ülkeyi başarıyla temsil ettiklerini kaydeden Ilıcak, "Türkiye'nin en büyük uluslararası inşaat şirketi olarak bu listede yer almak bizim için gurur verici. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz dünyanın lider 10 müteahhitlik şirketi arasında yer almak. Bu hedefe güçlü adımlarla yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlik şirketlerinin elde ettiği başarının tüm dünyada takip edildiğini aktaran Ilıcak, kalite, tecrübe ve bilgi birikimiyle Türk inşaat şirketlerinin başarılarının tüm dünyada parmakla gösterilir hale geldiğini bildirdi.

Ilıcak, "Bunun en büyük kanıtı ortaya koyduğumuz projelerin yanı sıra ENR listesinde yer alan Türk şirketlerinin ortaya koydukları başarılardır. Bu haklı gururu paylaştığımız şirketleri ve sektörümüzün tüm paydaşlarını tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.