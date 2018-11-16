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Rönesans Holding'ten Türkmenistan'a yeni yatırım

Rönesans Holding'in de içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından hayata geçirilecek projeyle, Türkmenistan'da yılda 300 bin ton fosfor gübresi üretimi planlanıyor

Rönesans Holding'ten Türkmenistan'a yeni yatırım
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İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding'in de içinde bulunduğu konsorsiyum, Türkmenistan'da fosfor gübresi üretmek üzere kurulacak tesis için çerçeve anlaşması imzaladı.
Rönesans Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, holding, Türkmenistan'daki yatırım zincirine yeni bir halka ekledi.
Daha önce doğal gazdan benzin üretecek GTG Tesisi projesi ile 1 milyar dolara mal olan Amonyak ve Üre Üretim Fabrikası ve Sülfürik Asit Üretim Tesisi'nin inşaatını gerçekleştiren Rönesans Holding, şimdi de fosfor gübresi üretmek için kurulacak yeni bir tesisin ön anlaşmasını imzaladı.
Çerçeve anlaşması, Türkmenistan devlet kuruluşu Turkmenhimiya ile Sojitz Corporation, TTCL Public Company Limited ve Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmalarından oluşan konsorsiyum arasında gerçekleştirildi.
Konsorsiyum tarafından hayata geçirilecek projeyle yılda 300 bin ton fosfor gübresi (ammo-fosfat) üretimi planlanıyor. Böylece Türkmenistan'da artan gübre ihtiyacının karşılanması ve ithalatın önlenmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TürkmenistanRönesans Holding
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