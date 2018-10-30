Rönesans'ın Hollanda'daki bir milyar avroluk projesinde inşaat başladı

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding'in Hollanda'daki şirketi Ballast Nedam'ın, Macquarie Capital ve DEME ile oluşturduğu BAAK Konsorsiyumu tarafından inşa edilecek bir milyar avroluk Blankenburg Bağlantı Yolu Projesi'nde inşaat çalışmaları başlatıldı.

Rönesans Holding'in açıklamasına göre, finansal kapanış 17 Ekim'de atılan imzalarla tamamlanan bir milyar avro değerindeki Blankenburg Bağlantı Yolu Projesi'nin inşaatında start verildi.

Ballast Nedam, Macquarie Capital ve DEME ile oluşturulan BAAK Konsorsiyumu tarafından inşa edilecek proje, Hollanda'nın en büyük PPP projesi olma özelliğini taşıyor.

Konsorsiyum, 5,5 yıllık bir inşaat süresinin ardından, yeni yol bağlantısının bakımını 20 yıl boyunca üstlenecek. Rotterdam ile Avrupa ticaretinin kalbinin attığı Rotterdam Limanı arasındaki yol bağlantılarını iyileştirecek olan Blankenburg Bağlantı Yolu Projesi için finansman dünyanın önde gelen finans kurumları tarafından sağlandı.

Proje için yaklaşık 900 milyon avro büyüklüğündeki ana finansman ihtiyacı, ticari amaçlı değişken faizli kredi veren kurumları (KBC Bankası, Kore Kalkınma Bankası, Belfius, KfW, BNG ve SMBC) ve sabit faizli kredi veren kurumsal finans kuruluşlarını (Natixis, MEAG ve Samsung Life Insurance) bir araya getirdi.

Avrupa Stratejik Yatırım Fonu’ndan gelen destekle uzun vadeli kredinin yüzde 50'sini sağlayan Avrupa Yatırım Bankası da proje için yaklaşık 330 milyon Euro'luk bir finansman gerçekleştirdi.