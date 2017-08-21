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Rosneft, Hindistan'daki dev yatırımını tamamladı

- Rus petrol şirketi Rosneft, Essar Oil şirketinin yüzde 49,13'lük hissesini satın aldı

Rosneft, Hindistan'daki dev yatırımını tamamladı

MOSKOVA (AA) - Rus petrol şirketi Rosneft’in, Hintli rafineri şirketi Essar Oil’in yüzde 49,13’lük hissesini alım işlemleri tamamlandı.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, Essar Oil’in yüzde 49,13’lük hissesinin 12,9 milyar dolar karşılığında satın alınmasına yönelik anlaşmanın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, söz konusu anlaşmanın tamamlanmasıyla, Rosneft’in bölgedeki diğer ülkelere petrol tedarikini önemli oranda artıracağını belirterek, “Bu anlaşma hem Rosneft hem de Essar Oil için muazzam bir başarı.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın yurt dışındaki en büyük yatırımlarından biri olan Essar Oil'e ait tesislerde, günlük yaklaşık 400 bin varil petrol rafine ediliyor. Anlaşma kapsamında Rusya, Hindistan’da rafine edilmek üzere 10 yılda 100 milyon ton petrol de temin edecek.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiPETROLRosneftRusya
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