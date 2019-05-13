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Rosneft'in net karı ilk çeyrekte yüzde 61,7 arttı

- Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı bu yılın ilk çeyreğinde 131 milyar rubleye yükseldi

Rosneft'in net karı ilk çeyrekte yüzde 61,7 arttı
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MOSKOVA (AA) - Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,7 artarak 131 milyar rubleye çıktı.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2018’e göre yüzde 20,6 artarak 2 trilyon rubleye (yaklaşık 32 milyar dolar) çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin petrol üretiminin yüzde 3,9 artarak 57,6 milyon tona yükseldiği aktarılan açıklamada, şirketin 2019’un ilk çeyreğinde net karının ise 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 61,7 artarak 131 milyar rubleye (yaklaşık 2 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft’in Başkanı İgor Seçin, “Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve düşüşe rağmen, Rosneft bu yılın ilk çeyreğinde mali açıdan büyüme gösterdi. Maliyet kontrolü ve yatırımlara yönelik etkin seçimler, bu başarıyı sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti.

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EnerjiPETROLRosneftRusyaSeçin
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