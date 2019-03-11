ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2018 yılına ilişkin büyüme verileriyle ilgili, "Türkiye küresel alanda meydana gelen gelişmeler karşısında kendi rotasını belirleyen güçlü bir ülkedir. Rota daima ekonomik büyümedir." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, 2018'in son çeyreği ve tamamına dair (GSYH) büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,6 büyürken, son çeyreğinde ise yüzde 3 daraldığını belirten Baran, ekonomik verilerin söz konusu daralmanın yaşanacağını gösterdiğine dikkati çekti.

Baran, sadece iç piyasalardaki gelişmelerin değil, küresel ekonomideki gerilemenin de rakamlara yansıdığını vurgulayarak, "Türkiye küresel alanda meydana gelen gelişmeler karşısında kendi rotasını belirleyen güçlü bir ülkedir. Rota daima ekonomik büyümedir." açıklamasında bulundu.

Yeni Ekonomik Program kapsamında ekonomik verilerde dengelenmenin görülmeye başlandığının altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Spekülatif saldırılarla ülke ekonomisinde başlayan yavaşlama eğilimi kısa sürede atlatıldı. Bu sürecin kısa sürede dengelenmeye dönmesinde alınan tedbirlerin payı çok büyüktür. Enflasyondaki düşüş trendi, finansmana erişim konusunda atılan adımlar, iç ve dış ticareti canlandırmaya yönelik tedbirler ve istihdam seferberliği kapsamında sağlanan destekler başta olmak üzere atılan tüm adımlarla ülke ekonomisi yeniden büyüme sürecine devam edecektir."



