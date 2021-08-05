Rota sürdürülebilir bankacılık

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2021 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 59,6 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Ece Börü, yaptığı değerlendirmede, “Aşılanmanın hız kazandığı 2021 yılının ikinci çeyreğinde, bankamız güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma bankacılığı rotamız kapsamında paydaşlarımızın değişim ve dönüşüm yolculuklarına kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle ortak olmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin iklim risk ve fırsatları ekseninde oluşan ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmek yönünde hız kesmeden ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2021 yılının ilk yarısına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 15,7 artırarak 59,6 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın nakdi kredileri ise yılın ilk yarı döneminde yüzde 18,7 büyüme kaydederek 46,4 milyar TL oldu.

TSKB’nin özkaynakları yüzde 5,2 artışla 6,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, altı aylık net dönem karı 478,8 milyon TL oldu. Banka, yılın ilk yarısını yüzde 18,3 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranı ile tamamladı.

Aşılanmanın hız kazandığı 2021 yılının ikinci çeyreğinde TSKB’nin güçlü finansal sonuçlar açıkladığına dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Ece Börü, bankanın yeni kredi kullandırımlarında, yenilenebilir enerji projeleri ile kapsayıcılık teması altında farklı sektörlerdeki yatırımların finansmanının yanı sıra, müşterilerin pandemi sebebiyle artan işletme sermayesi ihtiyaçlarına destek çalışmalarının ön plana çıktığını belirtti. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma bankacılığı rotaları kapsamında paydaşlarının değişim ve dönüşüm yolculuklarına; kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle ortak olmaya devam ettiklerini söyleyen Börü, müşterilerinin iklim risk ve fırsatları ekseninde oluşan ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmek yönünde hız kesmeden ilerleyeceklerini ifade etti.

“Pandemi ve küresel belirsizlikler sürdürülebilir yatırımların önemini artırıyor”

TSKB’nin 1990’lı yıllarda çevre kredileri ile başlayan sürdürülebilirlik yolculuğunun son yıllarda tüm dünyada kritik önem kazanan ve pandemi ile beraber etkisini yoğun bir şekilde hissettiren iklim değişikliği ile mücadeleye uyumu odağında devam ettiğini açıklayan Börü, “Aşılanmanın dünya genelinde hız kazanması olumlu karşılanırken farklı varyantlar kaynaklı vaka artışları küresel belirsizliklerin devam etmesine sebep oluyor. Diğer yandan iklim kriziyle doğru orantılı olarak tüm dünyada doğal afetlerin artışına şahit oluyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz günlerde ülkemizde ve dünyada görülen orman yangınları da iklim krizi risklerine karşı iş birliklerinin ve önleyici adımların altını bir kez daha çiziyor. Sürdürülebilir yatırımların daha da önem kazandığı bu dönemde TSKB olarak paydaşlarımızın geleceği koruyan yatırımlarına nitelikli destek vermek ana odağımız olmaya devam edecek” dedi.

“Sürdürülebilirlik Kriterlerine Endeksli Sendikasyon kredimizle de iş ortaklarımıza destek olmaya devam ediyoruz”

2020 yılının Kasım ayında temin edilen ESG Risk Rating Notu’na bağlı kredi ile Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda bir ilki daha gerçekleştiren TSKB, bu yıl da sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli olarak yeniledi. 11 farklı ülkeden toplam 14 bankanın katılımıyla 192 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisi aldıklarını, bu sayede temin edilen kredinin yenilenme oranının yüzde 130 olduğunu dile getiren Börü gelecek dönemde de misyonumuz doğrultusunda yenilikçi borçlanma işlemleri ile ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türk bankacılık sektöründe TCFD tavsiyelerini dikkate alarak hazırlanan ilk “İklim Riskleri Raporu”nu yayımladık

2020 yılında İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) Faz 2 Bankacılık Pilot Programı’na Türkiye’den katılan tek banka olduklarını hatırlatan Börü, “Bu yıl benzer şekilde Faz 3 Programı’na da dahil olduk. İklim risk ve fırsatlarına ilişkin stratejimizi ve uzun vadeli Bilim Temelli Hedeflerimizi TCFD tavsiyelerini dikkate alarak hazırladığımız İklim Riskleri Raporu aracılığıyla paylaştık. Türk bankacılık sektörü için bir ilk olan bu raporda, iklim değişikliğinin stratejimizdeki ve yönetişim yapımızdaki yerini, tespit ettiğimiz ilgili risk ve fırsatları değerlendirmelerimizle beraber beyan ettik. Yayınladığımız yol haritamız ve uzun vadeli hedeflerimizle, ülkemizin düşük karbon ekonomisine dayalı sanayiye geçişine yönelik desteğimizin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdik” dedi.

ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) konularını bütüncül bir şekilde iş modeline entegre eden TSKB, küresel gelişmelere uyumlu dinamik stratejisi ile Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek oluyor. TSKB, 2021-2025 yılları yol haritası kapsamında, toplam portföy içerisinde SKA bağlantılı kredilerin oranını %90 seviyesinde, iklim ve çevre bağlantılı SKA’lara katkı sağlayan kredilerin payını ise %60 seviyesinde olmasını hedefliyor.

TSKB, yılın ikinci çeyreğinde sürdürülebilirlik alanında global organizasyonlarından itibarlı ödüller kazandı

Sürdürülebilirlik alanında finans sektöründe hayata geçirdiği yenilikçi projelerle yılın ikinci çeyreğinde global platformlardan itibarlı ödüller kazandıklarını belirten Börü, “2020 yılında Zorlu Enerji adına oluşturduğumuz 450 milyon TL’lik Sukuk İhraç Programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 50 milyon TL’lik Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracıyla, The Banker Dergisi’nin ‘Avrupa’da Yılın İslami Finansman İşlemi’ kategorisinde birincilik ödülünü kazandık. Uluslararası finans dünyasının saygın yayın kuruluşu World Finance Dergisi’nin düzenlediği bankacılık ödülleri kapsamında, ‘Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası’ ödülüne layık görüldük. Geçtiğimiz günlerde ise global finans dünyasının önemli yayını Euromoney Dergisi’nin düzenlediği ‘Mükemmellik Ödülleri’ kapsamında, ‘Sürdürülebilir Finans’ kategorisinde Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası seçildik. Tüm ekiplerimizin etkin desteği ile hayata geçirdiğimiz projelerin global platformlardan ödülle dönmesi bu yöndeki stratejilerimizin doğruluğunu bir kez daha teyit ederken, hep daha iyisine ulaşmak için motivasyonumuzu da artırıyor.” diye konuştu.