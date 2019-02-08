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Ruanda akıllı telefon fabrikası kuracak

ADDİS ABABA (AA) - Ruanda İnovasyon, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire, ülkedeki ilk akıllı telefon fabrikasının kurulması için özel sektörle görüşmelerin başladığını açıkladı. Ruanda medyasında yer alan haberlere...

Ruanda akıllı telefon fabrikası kuracak
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ADDİS ABABA (AA) - Ruanda İnovasyon, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire, ülkedeki ilk akıllı telefon fabrikasının kurulması için özel sektörle görüşmelerin başladığını açıkladı.

Ruanda medyasında yer alan haberlere göre, Ingabire, halkın daha ucuza teknolojiye erişmesi için ülkede akıllı telefon üretim tesisinin kurulması kararının alındığını söyledi.

Fabrikanın, Afrika'nın 20'den fazla ülkesinde yatırımları bulunan özel bir firma ile birlikte kurulacağını aktaran Ingabire, şirketin nisan ayında ülkedeki faaliyetlerine başlayacağını belirtti.

Ingabire, "Fabrika akıllı telefon üretmeye başladığında, halk taksitle bunları satın alabilecek. Ayrıca internet fiyatlarının düşmesini sağlamak için telekomünikasyon şirketleriyle de birlikte çalışmak zorundayız." dedi.

Ülkede, 2018 yılı verilerine göre, halkın yüzde 47,7'si internete erişim sağlayabiliyor.

Afrika kıtasında akıllı telefon kullanımının, gelecek yıllarda iki katına çıkması bekleniyor.

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Akıllı TelefonRuanda
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