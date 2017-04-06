Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza'dan ASO 1. OSB'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarete ev sahipliği yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Afrika'nın tüm ülkelerinin keşfedilmeyi bekleyen eşsiz birer hazine olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Ruanda arasındaki dış ticaret hacminin 2016 itibarıyla 45 milyon dolar olduğunu belirten Özdebir, "Bu rakam, olması gereken düzeyin çok altında. Bizler üreten sanayici iş adamları olarak, ülkemizin ticaret hacmini arttırmak için daha çok çalışmalıyız, çünkü hem Ruanda hem de Türkiye daha fazlasını gerçekleştirebilecek potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Nkurunziza da Türkiye ve Ruanda'nın iş dünyası temsilcileri arasında daha iyi bir iletişim sağlanabileceğini kaydetti.

Ruanda'nın ithalata bağımlı bir ülke olduğuna dikkati çeken Nkurunziza, "Biz ayakkabıdan mobilya ve cam ürünlerine kadar Türkiye'den gelen hemen her şeyi Dubai üzerinden ülkemize sokuyoruz, bu da maliyetleri arttırıyor. Doğrudan ticaret yaparak aracıları ortadan kaldıralım. Böylece hem siz hem de biz avantaj elde ederiz." ifadelerini kullandı.