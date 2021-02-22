Ruanda’yı merak edenlere duyurulur

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Ekonomi Gazetecileri Derneği ile birlikte düzenlediği toplantılar heyecan verici bir şekilde devam ediyor. Daha önce Azerbaycan ile İran iş konseyi başkanları bu ülkelerle ilgili birbirinden çarpıcı bilgiler verdi.

“Ticari Diplomasi Yolculuğu” adı verilen toplantıların bu defaki ülkesi herkesin çok merak ettiği bir ülke…

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantıda DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi Başkanımız Erhan Barutoğlu'nun vereceği bilgiler gündeme gelecek. Herkesin çok merak ettiği ülkeler arasında yer alan Ruanda ile ilgili toplantının moderatörlüğünü EGD YİK Üyesi ve Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ yapacak.

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