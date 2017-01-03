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"Ruhsal süreçler obezite üzerinde fazla etkili"

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniği uzmanlarından Psikolog Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Gözde Patlak, kişinin ruhsal süreçlerinin obezite üzerinde fazlaca etkili olduğunu bildirdi.Hastaneden...

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniği uzmanlarından Psikolog Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Gözde Patlak, kişinin ruhsal süreçlerinin obezite üzerinde fazlaca etkili olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Patlak, obezitenin, bireylerin vücut ağırlıklarının idealden fazla olması hali olarak tanımlandığını ifade etti.

Genetik ve çevresel faktörlerin obezite üzerinde etkilerinin görülebildiğini belirten Patlak, şunları kaydetti:

"Bunlarla birlikte kişinin ruhsal süreçleri de obezite üzerinde fazlaca etkilidir. Özellikle bireylerdeki beden-algı oryantasyonunun bozulması sonucunda kilolarının farkında olamayan bireylerde aşırı kilo alımı gerçekleşir. Bu yüzden ideal vücut ağırlığınıza ulaşmak için bir uzmandan yardım almanız gereklidir. Obezite beraberinde zamanla yüksek kan basıncı, yüksek kan kolesterolü, kalp-damar hastalıkları, inme (felç), şeker hastalığı ve bazı kanser türleri gibi hastalıkları da getirebilmektedir.

Siz de bu hastalıklar kapınızı çalmadan önce kilo vererek ideal ağırlığınıza kavuşun ve hastalıklara yakalanma riskinizi azaltın. Formda olmak demek, düşünüldüğü gibi en düşük kiloya ulaşmak değil, bireyin sağlığı açısından en uygun kiloda olmasıdır. Sınırların altında veya üzerinde olmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak bireyleri olumsuz yönde etkiler."


-"Kişiye özel, sevdiği yiyeceklerden oluşan sağlıklı beslenme programı hazırlıyoruz"


Patlak, bir uzmana başvuran kişinin öncelikle hastalık geçmişinin, beslenme tarzının ve alışkanlıklarının tespit edildiği, ayrıntılı vücut analizi yapılarak tedaviye başlandığı bilgilerini paylaştı.

Düzenli görüşmelerle kişinin beslenme programının oluşturulduğunu ve sonraki görüşmelerde uygulayabilir olup olmadığının değerlendirilerek, istenilen kilo ve sağlık durumuna ulaşmalarının hedeflendiğini dile getiren Patlak, şu açıklamalarda bulundu:

"Kilo vermek üzere diyet yapmak kişiye zor gelebilir. Kişinin diyetini daha kolay yapabilmesi, beslenme alışkanlıklarını değiştirebilmesi için psikolojik destek de önemli. Moodist'te kişiye aynı zamanda psikolojik destek sunarak kendisine özel, sevdiği yiyeceklerden oluşan sağlıklı beslenme programı hazırlıyoruz. Yeni yılda, yeni kararlarla kilo vermek isteyen herkesi bekliyoruz."

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