Ruhsatlı 8 jeotermal alan ihale edilecek

ANKARA (AA) - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA), 8 ruhsatlı jeotermal alanının kapalı zarf içinde teklif alınarak ve görüşmeler yaparak, pazarlık usulü ihale edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, MTA tarafından ihalesi yapılacak olan Eskişehir-Merkez-Türkmentokat, Kayseri-İncesu-Subaşı, Kayseri-İncesu, Ankara-Sincan-Türkobası, Amasya-Merzifon-Osmanoğlu, Adana-Ceyhan-Narlık, İstanbul-Silivri-Büyükkılıçlı ve Amasya-Merzifon-Uzunyazı jeotermal alanları için istekliler, 16 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'e kadar tekliflerini verebilecek.

İstekliler, her bir ruhsatlı alan için 50 bin liradan az olmamak üzere geçici teminat bedeli ödeyecek. Böylece toplamda 8 ruhsatlı jeotermal alanı ihalesi, kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yaparak pazarlık usulüyle ihale edilecek.