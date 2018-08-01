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Rus bankacılık sektöründe 20 milyar dolarlık kar beklentisi

- Rusya Merkez Bankası Yardımcısı Vasiliy Pozdışev: "Tahminimiz bu yıl sektör karının, geçen yıla kıyasla artacağı yönünde. 2018'de 1,2-1,3 trilyon rublelik kar miktarı öngörüyoruz"

Rus bankacılık sektöründe 20 milyar dolarlık kar beklentisi

MOSKOVA (AA) - Rus bankacılık sektörünün bu yıl 1,2-1,3 trilyon ruble (yaklaşık 20 milyar dolar) kar etmesinin beklendiği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası Yardımcısı Vasiliy Pozdışev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Rus bankacılık sektöründe, geçen yıla kıyasla daha fazla kar beklendiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar perakende kredi hacminde, geçen yıla kıyasla yüzde 20'lik artış beklendiğine işaret eden Pozdışev, "Kurumsal kredilerde ise büyüme oranının bu yıl yüzde 6-7 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

Rus bankacılık sektörüne yönelik tahminlerini ise yukarı yönlü revize ettiklerini anlatan Pozdışev, "Tahminimiz bu yıl sektör karının geçen yıla kıyasla artacağı yönünde. 2018'de 1,2 -1,3 trilyon rublelik kar miktarı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus bankalarının geçen yılki kar oranları, aynı dönem için net karda 553 milyar ruble düzeyinde, yıl genelindeki toplam karda ise bir önceki yıla göre yüzde 15'lik düşüşle 790 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rus bankalarının bu yıl net karının 1,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtmişti.

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