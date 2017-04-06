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Rus Başkonsolostan ATSO Başkanı Çetin'e nezaket ziyareti

- ATSO Başkanı Çetin: - "Umarız bu sene Rusya pazarında geçmiş yılların da üzerinde bir performans sergilenecek"

Rus Başkonsolostan ATSO Başkanı Çetin'e nezaket ziyareti

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bu yıl turizmde Rusya pazarında geçmiş yılların da üzerinde bir performans sergileneceğini umut ettiğini belirtti.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen aylarda Rusya'nın Antalya Başkonsolosu olarak göreve başlayan Oleg Rogoza, ATSO Başkanı Davut Çetin'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rogoza ile yaptığı görüşmede, St. Petersburg'da yaşanan terör saldırısından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Çetin, "Terör olayları dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Umarım bundan böyle elim olayları yaşamayız. Sizlere ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan zor dönemin aşılıyor olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Çetin, Antalya için Rusya'nın farklı ve özel bir konumda bulunduğunu kaydetti. 2015 rakamlarına göre Antalya'ya gelen her 3 turistten birinin Rus olduğunu vurgulayan Çetin, "Karşılıklı ticaret ve turizm, beraberinde sosyal yakınlaşmayı da getirdi. Çok sayıda Rus vatandaşı Antalya'da yaşıyor. Kentimizde Rus okulları hizmet veriyor. Odamıza kayıtlı Rus sermayeli 490 firma hizmet veriyor. Umarım önümüzdeki süreçte ilişkiler eskisinden de iyi noktaya gelecektir." ifadelerini kullandı.

Rus misafirleri yeniden Antalya'da ağırlamaktan memnun olduklarını vurgulayan Çetin, "Umarız bu sene Rusya pazarında geçmiş yılların da üzerinde bir performans sergilenecek." dedi.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Rogoza da Ruslar için Antalya'nın çok özel bir yeri olduğunu kaydetti. Hem turizm hem de ticaret açısından Antalya'nın dost kent olduğunu ifade eden Rogoza, "Bu çerçevede birlikte yapacağımız ortak çalışmalar bizler açısından oldukça önemli. Umarım önümüzdeki günlerde iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, görüşmenin ardından Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza'ya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı suluboya bir tablo ve Antalya tanıtım kitaplarını hediye etti.

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Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası
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