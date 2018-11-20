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Rus ekonomisi 9 ayda yüzde 1,5 büyüdü

- Rus ekonomisi bu yılın 9 ayında geçen yıla göre yüzde 1,5, ekimde yüzde 2,5 büyüme gerçekleştirdi

Rus ekonomisi 9 ayda yüzde 1,5 büyüdü
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MOSKOVA (AA) - Rus ekonomisi bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 büyüdü.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüdü.

Rus ekonomisindeki büyüme üçüncü çeyrekte ise yüzde 1,8 düzeyinde gerçekleşirken, ülke ekonomisi bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 büyüdü.

Açıklamada, ekimde büyümede yaşanan artışın, tarım üretiminde yaşanan yükseliş nedeniyle gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Rus ekonomisi iki yıllık resesyonun ardından 2017'de yüzde 1,5 büyümüştü.

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BüyümeEkonomiRusya
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