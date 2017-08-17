Rus ekonomisi ilk yarıda yüzde 1,5 büyüdü

MOSKOVA (AA) - Rus ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 1,5 büyüdüğü bildirildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,5'lik büyüme kaydetti.

Kurum tarafından bir süre önce yayımlanan verilerde, Rus ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüdüğüne vurgu yapılmıştı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ise petrol fiyatlarında yakalanan istikrarla birlikte Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2’den fazla büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.