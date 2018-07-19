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Rus ekonomisinde büyüme hızlandı

- Rusya Ekonomik Kalkınma tarafından yayınlanan rapora göre, Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyümesini hızlandırarak yüzde 1,8 seviyesine ulaştı

Rus ekonomisinde büyüme hızlandı

MOSKOVA (AA) – Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyümesini hızlandırarak yüzde 1,8 seviyesine yükselttiği bildirildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan “Ticari Faaliyetlerin Görünümü, Temmuz 2018” adlı raporda, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 1,3 büyüyen Rus ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 1,8 büyüdüğü belirtildi.

Ülke ekonomisinde büyümenin haziran ayında ise yavaşlayarak bir önceki aya göre 1,1 puanlık düşüşle yüzde 1,1’e gerilediğine işaret edilen raporda, olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımdaki yavaşlamanın yanı sıra, inşaat sektöründeki durgunluk büyümeyi olumsuz etkileyen ana faktörler olarak gösterildi.

Rapora göre, Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası sayesinde perakende ticaret hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 3 büyürken, enflasyon ise aynı dönemde yüzde 2,4 ila 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Raporda enflasyonun temmuzdan itibaren yüzde 4 bandına doğru kademeli bir şekilde yükselmesinin beklendiği öngörüsüne de yer verildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2 civarında büyümesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle 2015’te yüzde 2,5 küçülen ülke ekonomisi, 2016’da yüzde 0,2 daralırken, petrol piyasalarının dengelenmesiyle birlikte geçen yıl yüzde 1,7’lik büyüme kaydetmişti.

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BüyümeKrizPETROLRusya
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