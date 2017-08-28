Rus ekonomisinde büyüme yavaşladı

MOSKOVA (AA) – Rus ekonomisindeki büyümenin temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak yüzde 1,5’e gerilediği bildirildi.
Rusya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ekonomisindeki büyümenin temmuz ayında haziran ayına kıyasla yüzde 2,9’dan, yüzde 1,5’e düştüğü belirtildi.
Büyümedeki yavaşlamanın ana nedeni olarak, tarım, sanayi ve ticaretteki azalmanın gösterildiği açıklamada, inşaat sektöründe toparlanmanın ise ekonomik büyümeye destek sağladığı kaydedildi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, petrol fiyatlarında yakalanan istikrarla birlikte Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2’den fazla büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.