Rus ekonomisinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Ekonomi Bakanlığının yayımladığı raporda, ülke ekonomisinin 2018’de gösterdiği yüzde 2,3’lük büyüme performansının bir defaya mahsus nedenlerle gerçekleştiği ve söz konusu büyümenin sürdürülemez olduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan "Ekonominin Durumu: Ocak 2019" raporunda, geçen yıl sanayi ve inşaat sektörlerindeki gelişmelerin, ekonomideki büyümeye katkı yapan ana sektörler olduğu vurgulandı.

Ticaret ve ulaşım sektörlerinin de büyümeye olumlu katkı yaptığına işaret edilen raporda, tarım sektöründeki büyümenin ise 2018’de düşüşe geçtiği belirtildi.

Rus ekonomisinin 2018’de yüzde 2,3 büyüdüğü anımsatılan raporda, "Söz konusu büyüme bir defaya mahsus nedenlerle gerçekleşti ve sürdürülemez. Rus ekonomisinde büyümenin 2019’da yüzde 1,3'e gerilemesini bekliyoruz." denildi.

2017’de yüzde 1,6 büyüyen Rusya, 2018’de ise bir önceki yıla göre yüzde 2,3 büyüyerek son 6 yılın en iyi performansını gerçekleştirmişti.