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Rus ekonomisinde yaptırımlar nedeniyle "resesyon" uyarısı

- Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin: "Yaptırımlar sertleşirse ekonomimiz resesyona girebilir. Bu nedenle Rusya'nın dış politikası, diğer ülkelerle gerginlikleri azaltmaya yönelik olmalıdır"

Rus ekonomisinde yaptırımlar nedeniyle
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MOSKOVA (AA) - Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yaptırımların sertleşmesi halinde Rus ekonomisinin resesyona girebileceğini savunarak, "Bu nedenle Rusya'nın dış politikası, diğer ülkelerle gerginlikleri azaltmaya yönelik olmalıdır." dedi.

Kudrin, Moskova'da düzenlenen Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği Toplantısı'nda, Rus ekonomisine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ekonomisinin yüzde 3,5'lik büyüme yakalaması halinde bile ülkedeki yoksulluk oranının gerektiği kadar düşmeyeceğine işaret eden Aleksey Kudrin, "Ülkemizde yoksulluk oranı çok yüksek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'e kadar yoksulluğun yüzde 50 azaltılması talimatını vermişti." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleşmesi halinde ise yaşanacak zorluklara dikkati çeken Kudrin, "Yaptırımlar sertleşirse Putin tarafından belirlenen hedefler birçok açıdan ulaşılamaz hale gelir ve ekonomimiz resesyona girebilir." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlardan ötürü oluşan riskler nedeniyle Rus dış politikasının yumuşaması gerektiğinin altını çizen Aleksey Kudrin, "Bu nedenle bugün Rusya'nın dış politikası, diğer ülkelerle gerginlikleri azaltmaya ve yaptırımların mevcut seviyede kalmasına veya azaltılmasına yönelik olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl yüzde 1,7 oranında büyüyen Rus ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,8 ila 2 seviyesinde büyümesi bekleniyor.

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