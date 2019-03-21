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Rus gazetecilerden ATO Başkanı Baran'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Gürsel Baran, Rusya'dan gelen gazeteci heyetini kabul etti.Baran, Ankara'nın tanıtımı amacıyla Türk Hava Yolları ve ATO iş birliğiyle odanın Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonunca...

Rus gazetecilerden ATO Başkanı Baran'a ziyaret
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Gürsel Baran, Rusya'dan gelen gazeteci heyetini kabul etti.

Baran, Ankara'nın tanıtımı amacıyla Türk Hava Yolları ve ATO iş birliğiyle odanın Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonunca düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Rus gazetecileri, ATO Congresium'da ağırladı.

Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, göreve geldikleri günden bu yana Ankara'nın turizm potansiyelinin artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Rus gazetecilerin ziyaretinin de bu çerçevede gerçekleştirildiğini anlatan Baran, gazetecilere Ankara'nın tarihi, ekonomisi ve genel durumu ile ATO'nun yapısı hakkında bilgi verdi.

Baran, Ankara'nın memur kenti kimliğini geride bıraktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ankara'da kongre ve fuar turizminin Avrupa standartlarına gelmesi için çalışıyoruz. Uluslararası fuar alanımızın inşaatı devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla hem kongre hem de uluslararası fuarların yapılabileceği çok önemli bir alana sahip olacağız. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için Ankara'ya yurt dışından doğrudan uçuşların çok önemli olduğunu biliyoruz ve bunun için önemli gayretlerimiz oldu."

Baran, konuşmasının ardından, gazeteci heyetine çeşitli hediyeler verdi.

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