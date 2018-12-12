Rus gazı Türkiye'de rekabete hazır

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER / FİRDEVS YÜKSEL - Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, Türkiye'nin doğal gaz satın almak için birçok seçeneği olduğunu belirterek, "Rekabetten korkmuyoruz, Rus gazı rakip gazlardan daha ucuz. Türkiye'ye Azerbaycan ve İran'dan gelen gazla rekabet edebiliriz." dedi.

Simonov, AA muhabirine yaptığı açıklamada Rusya ile Türkiye arasındaki doğal gaz ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye ile Rusya arasında Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin Rus enerji şirketi Gazprom için ciddi bir sınav olduğunu aktaran Simonov, söz konusu dönemde Moskova'nın Ankara'ya gaz arzını durdurmadığını ve gelecekte de bunun gündeme gelmeyeceğini anlattı. Simonov, Gazprom'un doğal gazı bir politik enstrüman olarak kullanmadığını söyledi.

Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı ağustosta imzaladığını hatırlatan Simonov, "Türkmenistan'dan gaz almak için bir boru hattı kurmak şimdi mümkün. Türkiye'nin yakınlarında fazlaca gaz var. Rusya'nın Türkiye için tek seçenek olmadığını biliyoruz, bu bizim açımızdan ciddi bir rekabet unsuru." diye konuştu.

- "Rus gazının Türk piyasasında azalan payı"

Simonov, Türkiye doğal gaz ithalatında Rusya'nın payının 2007'de yüzde 63 iken geçen yıl sonunda yüzde 52'ye düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Türk gaz piyasasında azalan payını görüyoruz. Bu azalma Türkiye'nin alternatif seçenekleri olduğunu ortaya koyuyor. Zaten LNG terminalleri var ve dahası da olacak. Ama biz rekabetten korkmuyoruz. Rus gazı rakip gazlardan daha ucuz. Türkiye'ye Azerbaycan'dan ve İran'dan gelen gazla rekabet edebiliriz. Türkiye'nin satın aldığı en ucuz gaz Rusya'dan geliyor. Ayrıca Türkiye'ye ihtiyacı olduğu anlarda garanti gaz gönderme fırsatına sahibiz."

- "Tehlike yorumlarına karşı Avrupa'da lideriz"

Simonov, Avrupa'nın Rus gazına yaklaşımına da değinerek, "Avrupa, Rusya'ya fazla bağımlı olmanın problem olduğunu düşünüyor. Bir bakıma bu mantıklı bir tez ama şunu da unutmamak lazım. Son 10 yıldır 'tehlikeli, tehlikeli' şeklinde yorumlar duyuyorum. Diğer gördüğüm şey ise Avrupa piyasasında Rus gazının payının yükselmesi. Şimdi, Rusya bunu politik bir silah olarak kullanıyor diyebilir miyiz? Eğer bu konuda gerçek örnekleriniz yoksa, neden bu kadar kaygılısınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa doğal gaz piyasasında Rusya'nın lider oyuncu olduğunu ve bunun sadece ucuz gaz sağlamalarından kaynaklanmadığını aktaran Simonov, "Bizi Avrupa'da lider yapan sadece ucuz gazımız değil, aynı zamanda kış aylarında talebin en yüksek noktaya ulaştığı dönemde de Rusya'nın gaz sağlıyor olması. Mesela Avrupa'da soğuk bir havada Norveç'te bunu isterseniz alamazsınız, ABD'den ekstra gaz alamazsınız. Havanın tahmin ettiğinizden çok daha soğuk olduğu zamanlarda LNG sizi kurtarmaz. Bu ekstra gazı sadece Rusya gönderebilir. Bu da bizim için ciddi bir argüman." ifadelerini kullandı.

- Rusya'nın doğal gaz ihracat rakamları

Bu arada, Rusya, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,1 artışla Avrupa'ya 193,9 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirerek tarihi rekor kırmıştı. Avrupa doğal gaz ithalatının yaklaşık üçte birini bu ülkeden gerçekleştiriyor.

Gazprom’un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev de bu ay başında Avrupa’dan 2020’ye kadar ilave doğal gaz sevkiyat talepleri aldıklarını belirterek, “Avrupa’ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye ise geçen yıl toplam 55 milyar metreküplük gaz ithalatının yüzde 51,93'ünü Rusya'dan gerçekleştirdi. Bu dönemde, Türkiye'ye 28 milyar 690 milyon metreküp gaz gönderen Rusya'yı yaklaşık 17 milyar metreküple İran izledi.