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Rus heyet domates ihracatını görüşmeye geliyor

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Seyyar, "Rus yetkililer ve iş adamlarıyla hafta sonu bir araya geleceğiz. Bu toplantı sonucunda domates ihracatıyla alakalı epey yol alacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Rus heyet domates ihracatını görüşmeye geliyor

İZMİR(AA) - TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16-17 Eylül tarihlerinde Antalya'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önderliğinde Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı yetkilileri, karantina uzmanları ve Rus iş adamlarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir heyeti ağırlayacaklarını söyledi.

Toplantıda, Rusya'nın ihracatını durdurduğu ürünlerin gündeme geleceğini ifade eden Seyyar, Türkiye'den de ihracatçıların ve yetkililerin de toplantıda hazır bulunacağını kaydetti.

Rusya'ya ihracatta genel anlamda bir artış olduğunu belirten Seyyar, uçak krizi sonrası yaşanan gerginliğin diplomatik ilişkilerin doğru yönetilmesiyle kısa sürede çözüldüğünü kaydetti.

Seyyar, ihraç ürünlerinde yasaklı bir tek domatesin kaldığını ifade ederek, "Rus yetkililer ve iş adamlarıyla hafta sonu bir araya geleceğiz. Bütün konuları masaya yatıracağız. Toplantı sonucunda domates ihracatıyla alakalı epey yol alacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

"Husumet olarak algılamak çok yanlış"

İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal da Türk satıcılar ve Rus alıcılar arasında bir problem olmadığını, sorunun Rusya'nın yatırımlarıyla alakalı olduğunu dile getirdi.

Domatesin iki ülke arasında sembolik bir ürün olarak kaldığına dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

"Rusya da kendi sebze üretimlerine yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyor. Doğal olarak da kendi üretimini korumak, kollamak adına birtakım adımlar atabilir. Bu ürün kısıtlaması sadece Türklere yönelik değil. Bunu bize karşı bir husumet gibi algılamak çok yanlış. Bu tip korumacı tedbirler almak gayet normaldir."

Muhabir: Yusuf Şahbaz

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DomatesEkonomiIhracatRusya
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