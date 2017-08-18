Rus heyeti Manisa'da

MANİSA (AA) - 86. İzmir Enternasyonal Fuarı için Türkiye’ye gelen Rusya Federasyonu Sanayi Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov başkanlığında heyet Manisa’da ziyaretlerde bulundu.

Kalamanov ve beraberindeki heyet, önce Rusya’da yatırımları bulunan Yıldız Entegre AŞ Akhisar tesislerini ziyaret etti.

Heyete eşlik eden Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, ziyarette kent hakkında bilgiler verdi.

Rusya'da yatırımları bulunan firmanın genel sekreteri İlkay Ünal da Rusya’nın Vladimir bölgesinde kurmayı planladıkları tesis hakkında sunum gerçekleştirdi.

Heyet, toplantı sonrasında tesisi gezdi.

- Manisa OSB'yi ziyaret

Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesi Vali Yardımcısı Renat Cagaev başkanlığındaki 7 kişilik heyeti ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek’i ziyaret etti.

Ziyarette Türek, MOSB’nin dış ticaret hacminin 7 milyar 130 milyon dolar olduğunu belirtti.

86. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında düzenlenen iş günlerinin ikili ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önemi olduğunu belirten Türek, "Bölgemizde faaliyet gösteren 12 firmanın Rusya Federasyonu ile ticari ilişkisi bulunuyor. Bazı Türk firmalarının yatırım yapmış olmalarından dolayı Vladimir Bölgesi’nin yabancı yatırımcılar açısından ne denli çekici bir bölge olduğunu biliyoruz." dedi.

Türek bir heyet eşliğinde önümüzdeki günlerde Vladimir Bölgesi’ne ziyaret planladıklarını da sözlerine ekledi.

Viladimir Bölgesi Vali Yardımcısı Renat Cagaev ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden etkilendiklerini vurgulayarak, "Fuar kapsamında yapılan görüşmeler özellikle de düzenlenecek Rus-Türk İş Zirvesi’nin iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendireceğine iniyorum. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin ticaret ve sanayiye yansımasını diliyorum." diye konuştu.







