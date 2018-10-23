Rus iş insanlarından MÜSİAD Expo ilgisi

MOSKOVA (AA) – MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu MoU Direktörü Laura Gök, bu yıl düzenlenecek MÜSİAD Expo'ya Rusya’dan da çok yoğun bir talep olduğunu belirterek, “Dünyayı Türkiye’ye getiriyoruz.” dedi.

Gök, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova’da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya’da özellikle gıda, tekstil ve inşaat alanlarında Türk şirketlerine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu sektörlerde hız, servis ve kalite unsurlarıyla ön plana çıktığına işaret eden Gök, “Özellikle krizden sonra Türk firmalarına yönelik büyük bir ilgi var. Rusya özellikle bürokrasi alanında Türk şirketlerine kapıları açmaya hazır.” diye konuştu.

Temasları kapsamında Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği Başkanı Marat Kabayev ile de görüştüğünü aktaran Gök, “Uluslararası Müslüman İşadamları Derneği MÜSİAD Expo’ya 20 kişilik bir heyetle gelecek. Bunun yanı sıra Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (RSSP) ile de görüştük. Onlar da MÜSİAD Expo’ya seve seve geleceklerini söyledi.” dedi.

MÜSİAD Expo'ya bu yıl yoğun bir talep olduğunun altını çizen Gök, “Expo’ya yönelik Rusya’dan da çok yoğun bir talep var. Hemen hemen tüm ülkelerden temsilciler olacak. Dünyayı Türkiye’ye getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası iş insanlarının davet edildiği, ülkeler arasındaki ithalat ve ihracatı geliştirmek için düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarının 17'incisi, 21-24 Kasım'da CNR Expo İstanbul'da gerçekleşecek.