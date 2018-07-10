Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Rus petrol sektöründe yaptırımların etkisi 2020'de hissedilecek

- Rus kredi derecelendirme kuruluşu ACRA tarafından yayınlanan rapora göre, Rusya petrol üretiminde yaptırımların etkisini 2020'den itibaren hissetmeye başlayacak

Rus petrol sektöründe yaptırımların etkisi 2020'de hissedilecek

MOSKOVA (AA) - ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Rus petrol sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin 2020'den itibaren hissedilmeye başlanacağı bildirildi.

Rus kredi derecelendirme kuruluşu ACRA tarafından yayınlanan raporda, 2014 ve 2015'te Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Rosneft ve ExxonMobil'in yürüttüğü 9 büyük projenin iptal edildiği anımsatıldı.

Söz konusu projelerin iptal edilmesi nedeniyle, ABD merkezli petrol şirketi ExxonMobil'in ülkede önemli yatırım imkanlarını kaybettiği vurgulanan raporda, Rus petrol şirketi Rosneft'in ise yeni ortak ve yatırımcı arayışına girmek zorunda kaldığı belirtildi.

Rusya'da 2013'ten sonra faaliyete giren petrol sahaları sayesinde üretimin 2020'ye kadar artarak devam edeceğine işaret edilen raporda, "Ancak 2020'de, eski sahalardaki üretimin devam edebilmesi ve yeni sahaların keşfedilebilmesi için önemli miktarda sermaye gerektiren, yaptırımlar nedeniyle de erişimi zorlaşan yeni teknolojik yatırımlara ihtiyaç duyulacak." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan raporda, bazı teknik ekipmanların Rusya'ya ihracatının kısıtlanmasının ardından, ülkenin petrol ve doğalgaz sanayisinde ekipman üretiminde büyüme kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra ABD ve AB, 2014'te Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ACRAPETROLRusyaüretimYaptırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5