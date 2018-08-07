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Rus petrol şirketi Rosneft karını katladı

- Rosneft'in ikinci çeyrek net karı yüzde 235 artışla 228 milyar rubleye yükseldi

Rus petrol şirketi Rosneft karını katladı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 235 artışla 228 milyar rubleye çıktı.

Şirketten yapılan açıklamada, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Rus rublesindeki zayıflamayla birlikte Rosneft'in ikinci çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde artış kaydettiği belirtildi.

Bu dönemde şirketin toplam satış gelirlerinin yüzde 47,6 artarak 2 trilyon rubleye çıktığı ifade edilen açıklamada, vergi öncesi karın yüzde 85 artışla 565 milyar rubleye, net karın ise yüzde 235 yükselişle 228 milyar rubleye (yaklaşık 3,6 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Rosneft'in günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8'lik artışla 4 milyon 600 bin varile yükselirken, şirketin üçüncü çeyrekte petrol üretimini günlük 200 bin varil daha artırabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin, şirketin verimliliğini artırmaları sayesinde ikinci çeyrekte önemli bir kar oranı yakaladıklarını, petrol fiyatlarının düşük seyrettiği dönemde yapılan ana stratejik yatırımların tamamlandığını kaydetti.

Rosneft, Rusya'nın günde 10 milyon varili aşan petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor.

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